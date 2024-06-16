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"Лживая западня". В Крыму прокомментировали коммюнике саммита в Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/sammit-1953279656.html
"Лживая западня". В Крыму прокомментировали коммюнике саммита в Швейцарии
"Лживая западня". В Крыму прокомментировали коммюнике саммита в Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2024
"Лживая западня". В Крыму прокомментировали коммюнике саммита в Швейцарии
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал итоговое коммюнике прошедшей в Швейцарии конференции по Украине попыткой коллективного Запада... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T19:43
2024-06-16T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
заур смирнов
владимир путин
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал итоговое коммюнике прошедшей в Швейцарии конференции по Украине попыткой коллективного Запада навязать России очередную лживую западню, вроде Минских соглашений. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. "Швейцарская конференция является попыткой коллективного Запада отвлечь внимание России от проведения успешных боевых действий на фронте. Об этом говорит то, что не один из пунктов итоговой резолюции не содержит условий о прекращении поставок Украине иностранного оружия, а также о ее внеблоковом статусе в будущем. Запад пытается навязать России очередную лживую западню, вроде Минских соглашений", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, пока киевский режим вновь готовится к очередному контрнаступлению, накапливая военную помощь своих кураторов, коллективный Запад старается отвлечь внимание России различными псевдомирными саммитами и инициативами, цель которых - прикрыть готовящуюся агрессию. Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, при этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240616/konflikt-1953272683.html
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в мире, россия, украина, москва, заур смирнов, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Заур Смирнов, Владимир Путин, Владимир Зеленский
"Лживая западня". В Крыму прокомментировали коммюнике саммита в Швейцарии

В Крыму назвали коммюнике саммита в Швейцарии лживой западней для РФ

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал итоговое коммюнике прошедшей в Швейцарии конференции по Украине попыткой коллективного Запада навязать России очередную лживую западню, вроде Минских соглашений.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
Вчера, 16:53
"Швейцарская конференция является попыткой коллективного Запада отвлечь внимание России от проведения успешных боевых действий на фронте. Об этом говорит то, что не один из пунктов итоговой резолюции не содержит условий о прекращении поставок Украине иностранного оружия, а также о ее внеблоковом статусе в будущем. Запад пытается навязать России очередную лживую западню, вроде Минских соглашений", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, пока киевский режим вновь готовится к очередному контрнаступлению, накапливая военную помощь своих кураторов, коллективный Запад старается отвлечь внимание России различными псевдомирными саммитами и инициативами, цель которых - прикрыть готовящуюся агрессию.
Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, при этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
МИД Индии объяснил позицию страны на саммите по Украине в Швейцарии
Вчера, 18:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваЗаур СмирновВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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