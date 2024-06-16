https://ria.ru/20240616/resheniya-1953285928.html

Слуцкий назвал решения на конференции по Украине без России бессмысленными

Слуцкий назвал решения на конференции по Украине без России бессмысленными - РИА Новости, 16.06.2024

Слуцкий назвал решения на конференции по Украине без России бессмысленными

Все решения конференции в Швейцарии по Украине без России бессмысленны, урегулирование украинского кризиса ни на сколько не приближено, сообщил глава комитета... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T20:50

2024-06-16T20:50

2024-06-16T20:50

в мире

россия

украина

швейцария

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

владимир зеленский

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951515559_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_8bcbd917a16a38f9b056e461f3ab9702.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Все решения конференции в Швейцарии по Украине без России бессмысленны, урегулирование украинского кризиса ни на сколько не приближено, сообщил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Конференция в Швейцарии предсказуемо провалилась. Ничего общего с миром "мирный саммит" не имел. Все его решения в отсутствие России просто бессмысленны, урегулирование украинского кризиса так и не приближено ни на йоту", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале. Он добавил, что реальная формула мира была предложена президентом РФ Владимиром Путиным. "Но пока западные лидеры в духе двойных стандартов будут отвергать разумные мирные инициативы, прокси-война "до последнего украинца" будет продолжаться", - отметил Слуцкий. Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, при этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

россия

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, швейцария, леонид слуцкий (политик), владимир путин, владимир зеленский, госдума рф, лдпр