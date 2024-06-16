Слуцкий назвал решения на конференции по Украине без России бессмысленными
Лидер ЛДПР Слуцкий: все решения на конференции по Украине без РФ не имеют смысла
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Все решения конференции в Швейцарии по Украине без России бессмысленны, урегулирование украинского кризиса ни на сколько не приближено, сообщил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Конференция в Швейцарии предсказуемо провалилась. Ничего общего с миром "мирный саммит" не имел. Все его решения в отсутствие России просто бессмысленны, урегулирование украинского кризиса так и не приближено ни на йоту", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
Он добавил, что реальная формула мира была предложена президентом РФ Владимиром Путиным.
"Но пока западные лидеры в духе двойных стандартов будут отвергать разумные мирные инициативы, прокси-война "до последнего украинца" будет продолжаться", - отметил Слуцкий.
Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, при этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".