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Слуцкий назвал решения на конференции по Украине без России бессмысленными - РИА Новости, 16.06.2024
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20:50 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/resheniya-1953285928.html
Слуцкий назвал решения на конференции по Украине без России бессмысленными
Слуцкий назвал решения на конференции по Украине без России бессмысленными - РИА Новости, 16.06.2024
Слуцкий назвал решения на конференции по Украине без России бессмысленными
Все решения конференции в Швейцарии по Украине без России бессмысленны, урегулирование украинского кризиса ни на сколько не приближено, сообщил глава комитета... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T20:50
2024-06-16T20:50
в мире
россия
украина
швейцария
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владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Все решения конференции в Швейцарии по Украине без России бессмысленны, урегулирование украинского кризиса ни на сколько не приближено, сообщил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Конференция в Швейцарии предсказуемо провалилась. Ничего общего с миром "мирный саммит" не имел. Все его решения в отсутствие России просто бессмысленны, урегулирование украинского кризиса так и не приближено ни на йоту", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале. Он добавил, что реальная формула мира была предложена президентом РФ Владимиром Путиным. "Но пока западные лидеры в духе двойных стандартов будут отвергать разумные мирные инициативы, прокси-война "до последнего украинца" будет продолжаться", - отметил Слуцкий. Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, при этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html
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в мире, россия, украина, швейцария, леонид слуцкий (политик), владимир путин, владимир зеленский, госдума рф, лдпр
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Владимир Зеленский, Госдума РФ, ЛДПР
Слуцкий назвал решения на конференции по Украине без России бессмысленными

Лидер ЛДПР Слуцкий: все решения на конференции по Украине без РФ не имеют смысла

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Все решения конференции в Швейцарии по Украине без России бессмысленны, урегулирование украинского кризиса ни на сколько не приближено, сообщил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Конференция в Швейцарии предсказуемо провалилась. Ничего общего с миром "мирный саммит" не имел. Все его решения в отсутствие России просто бессмысленны, урегулирование украинского кризиса так и не приближено ни на йоту", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
15 июня, 08:00
Он добавил, что реальная формула мира была предложена президентом РФ Владимиром Путиным.
"Но пока западные лидеры в духе двойных стандартов будут отвергать разумные мирные инициативы, прокси-война "до последнего украинца" будет продолжаться", - отметил Слуцкий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
Вчера, 16:53
Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, при этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Медведев сравнил саммит в Швейцарии со "Скотным двором" Оруэлла
Вчера, 09:36
 
В миреРоссияУкраинаШвейцарияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинВладимир ЗеленскийГосдума РФЛДПР
 
 
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