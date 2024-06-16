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Рэпер P. Diddy вернул мэрии Нью-Йорка ключ от города - РИА Новости, 16.06.2024
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Шоубиз
 
17:45 16.06.2024 (обновлено: 17:51 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/reper-1953263570.html
Рэпер P. Diddy вернул мэрии Нью-Йорка ключ от города
Рэпер P. Diddy вернул мэрии Нью-Йорка ключ от города - РИА Новости, 16.06.2024
Рэпер P. Diddy вернул мэрии Нью-Йорка ключ от города
Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, вернул в мэрию символический ключ от Нью-Йорка после того, как в сеть утекли кадры с его... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T17:45
2024-06-16T17:51
шоубиз
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, вернул в мэрию символический ключ от Нью-Йорка после того, как в сеть утекли кадры с его нападением на свою бывшую девушку Кассандру Вентуру, сообщает телеканал Fox News. "Шон Diddy Комбс вернул свой ключ от Нью-Йорка по запросу мэра Нью-Йорка Эрика Адамса через три недели после того, как музыкального магната увидели на утекшем (в сеть) видео из 2016 года, на котором он избивал Кэсси Вентуру, которая на тот момент была его девушкой", - говорится в публикации на сайте телеканала. В распоряжении Fox News оказалось письмо мэра, в котором он сообщил, что "глубоко встревожен" видео с избиением, ключ рэпера отозван и тому необходимо как можно скорее вернуть его. По информации телеканала, письмо было направлено Комбсу 4 июня. В мэрии сообщили, что 10 июня рэпер передал ключ обратно во владение города. Ранее по этой же причине попечительский совет Говардского университета в Вашингтоне проголосовал за лишение Комбса почетной степени. Комбс в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в один миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z. Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В феврале стало известно, что иск о сексуальном насилии против Шона Комбса подала американская певица Кассандра Вентура. Позднее сын рэпера, 26-летний Кристиан Комбс, также оказался в центре обвинений в домогательствах.
https://ria.ru/20240604/kane-1950427702.html
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в мире, нью-йорк (город), вашингтон (штат), рэп
Шоубиз, В мире, Нью-Йорк (город), Вашингтон (штат), рэп
Рэпер P. Diddy вернул мэрии Нью-Йорка ключ от города

Fox News: Рэпер P. Diddy вернул ключ от Нью-Йорка мэрии из-за скандального видео

© AP Photo / Invision/ Donald TraillАмериканский рэпер Шон Комбс (Diddy)
Американский рэпер Шон Комбс (Diddy) - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Invision/ Donald Traill
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, вернул в мэрию символический ключ от Нью-Йорка после того, как в сеть утекли кадры с его нападением на свою бывшую девушку Кассандру Вентуру, сообщает телеканал Fox News.
"Шон Diddy Комбс вернул свой ключ от Нью-Йорка по запросу мэра Нью-Йорка Эрика Адамса через три недели после того, как музыкального магната увидели на утекшем (в сеть) видео из 2016 года, на котором он избивал Кэсси Вентуру, которая на тот момент была его девушкой", - говорится в публикации на сайте телеканала.
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В распоряжении Fox News оказалось письмо мэра, в котором он сообщил, что "глубоко встревожен" видео с избиением, ключ рэпера отозван и тому необходимо как можно скорее вернуть его. По информации телеканала, письмо было направлено Комбсу 4 июня. В мэрии сообщили, что 10 июня рэпер передал ключ обратно во владение города.
Ранее по этой же причине попечительский совет Говардского университета в Вашингтоне проголосовал за лишение Комбса почетной степени.
Комбс в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в один миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
Против рэпера неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В феврале стало известно, что иск о сексуальном насилии против Шона Комбса подала американская певица Кассандра Вентура. Позднее сын рэпера, 26-летний Кристиан Комбс, также оказался в центре обвинений в домогательствах.
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