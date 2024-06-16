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Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников - РИА Новости, 16.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/pvo-1953233653.html
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников - РИА Новости, 16.06.2024
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:53
2024-06-16T13:53
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 115 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25855 беспилотных летательных аппаратов, 529 зенитных ракетных комплексов, 16352 танка и других боевых бронированных машин, 1341 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10547 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22613 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников

Минобороны России: ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 115 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25855 беспилотных летательных аппаратов, 529 зенитных ракетных комплексов, 16352 танка и других боевых бронированных машин, 1341 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10547 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22613 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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