Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников
Минобороны России: ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
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"Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 115 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25855 беспилотных летательных аппаратов, 529 зенитных ракетных комплексов, 16352 танка и других боевых бронированных машин, 1341 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10547 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22613 единиц специальной военной автомобильной техники.
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