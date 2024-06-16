https://ria.ru/20240616/pvo-1953233653.html

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников - РИА Новости, 16.06.2024

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T13:53

2024-06-16T13:53

2024-06-16T13:53

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 115 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 613 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25855 беспилотных летательных аппаратов, 529 зенитных ракетных комплексов, 16352 танка и других боевых бронированных машин, 1341 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10547 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22613 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)