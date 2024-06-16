https://ria.ru/20240616/putin-1953210289.html

"Полностью отменить". В Грузии обратились к Путину

"Полностью отменить". В Грузии обратились к Путину - РИА Новости, 16.06.2024

"Полностью отменить". В Грузии обратились к Путину

Грузинская партия "Солидарность во имя мира" обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой относительно визового режима, пишет Sputnik Грузия... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T10:15

2024-06-16T10:15

2024-06-16T11:14

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владимир путин

саломе зурабишвили

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Грузинская партия "Солидарность во имя мира" обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой относительно визового режима, пишет Sputnik Грузия. "Обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии", — заявил международный секретарь партии Мамука Пипия. Кроме того, он попросил Путина амнистировать граждан Грузии, которые до смягчения визового режима нарушили правила пребывания в России или были депортированы.Так же Пипия попросил облегчить правила трудоустройства для граждан Грузии в России и установить квоты на работу. Десятого мая 2023 года Путин отменил визовый режим с Грузией, "за исключением граждан, въезжающих в Россию в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в России, в том числе в целях получения образования". Кроме того, Путин снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в республику. Некоторые грузинские политики раскритиковали это решение.Первый после четырехлетнего перерыва рейс из Москвы приземлился в аэропорту Тбилиси 19 мая 2023 года.Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы провокацией, а возобновление авиасообщения вызвало у нее возмущение.

https://ria.ru/20240312/gruziya-1932493723.html

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в мире, владимир путин, саломе зурабишвили, грузия, россия