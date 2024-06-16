https://ria.ru/20240616/putin-1953183321.html

Путин перечислил качества, присущие большинству медработников

Путин перечислил качества, присущие большинству медработников - РИА Новости, 16.06.2024

Путин перечислил качества, присущие большинству медработников

Абсолютное большинство российских медицинских работников обладают такими качествами как порядочность, милосердие и сострадание, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T00:17

2024-06-16T00:17

2024-06-16T00:44

общество

россия

владимир путин

день социального работника

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Абсолютное большинство российских медицинских работников обладают такими качествами как порядочность, милосердие и сострадание, заявил президент РФ Владимир Путин. В видеопоздравлении с Днем медицинского работника он отметил, что медицина – это самая гуманная профессия, и "во все времена личность врача, его чуткое отношение к пациентам, готовность немедленно прийти на помощь всегда высоко оценивались людьми". "Как говорят в народе, добрую душу хоть к ране прикладывай. И в самом медицинском сообществе в один ряд с мастерством, знаниями и ответственностью врача ставится его порядочность, милосердие и сострадание. Такими качествами обладает абсолютное большинство российских медицинских работников", - сказал Путин. Эти качества передаются из поколения в поколение, добавил президент России. "И очень важно, чтобы в медицинских вузах, колледжах уделялось внимание воспитанию преданности избранной профессии, чтобы выпускники были готовы к тому, что их труд, как писал Антон Павлович Чехов, это ежедневное испытание на человечность. Еще раз поздравляю вас с праздником. Успехов вам, здоровья и всего наилучшего", - заключил он.

https://ria.ru/20240416/vyplaty-1940365202.html

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Поздравление Путина с Днем медицинского работника Поздравление Путина с Днем медицинского работника 2024-06-16T00:17 true PT4M15S

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общество, россия, владимир путин, день социального работника