https://ria.ru/20240616/putin-1953183321.html
Путин перечислил качества, присущие большинству медработников
Путин перечислил качества, присущие большинству медработников - РИА Новости, 16.06.2024
Путин перечислил качества, присущие большинству медработников
Абсолютное большинство российских медицинских работников обладают такими качествами как порядочность, милосердие и сострадание, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T00:17
2024-06-16T00:17
2024-06-16T00:44
общество
россия
владимир путин
день социального работника
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Абсолютное большинство российских медицинских работников обладают такими качествами как порядочность, милосердие и сострадание, заявил президент РФ Владимир Путин. В видеопоздравлении с Днем медицинского работника он отметил, что медицина – это самая гуманная профессия, и "во все времена личность врача, его чуткое отношение к пациентам, готовность немедленно прийти на помощь всегда высоко оценивались людьми". "Как говорят в народе, добрую душу хоть к ране прикладывай. И в самом медицинском сообществе в один ряд с мастерством, знаниями и ответственностью врача ставится его порядочность, милосердие и сострадание. Такими качествами обладает абсолютное большинство российских медицинских работников", - сказал Путин. Эти качества передаются из поколения в поколение, добавил президент России. "И очень важно, чтобы в медицинских вузах, колледжах уделялось внимание воспитанию преданности избранной профессии, чтобы выпускники были готовы к тому, что их труд, как писал Антон Павлович Чехов, это ежедневное испытание на человечность. Еще раз поздравляю вас с праздником. Успехов вам, здоровья и всего наилучшего", - заключил он.
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Поздравление Путина с Днем медицинского работника
Поздравление Путина с Днем медицинского работника
2024-06-16T00:17
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общество, россия, владимир путин, день социального работника
Общество, Россия, Владимир Путин, День социального работника
Путин перечислил качества, присущие большинству медработников
Путин: российским медработникам присущи порядочность, милосердие и сострадание
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Абсолютное большинство российских медицинских работников обладают такими качествами как порядочность, милосердие и сострадание, заявил президент РФ Владимир Путин.
В видеопоздравлении с Днем медицинского работника он отметил, что медицина – это самая гуманная профессия, и "во все времена личность врача, его чуткое отношение к пациентам, готовность немедленно прийти на помощь всегда высоко оценивались людьми".
"Как говорят в народе, добрую душу хоть к ране прикладывай. И в самом медицинском сообществе в один ряд с мастерством, знаниями и ответственностью врача ставится его порядочность, милосердие и сострадание. Такими качествами обладает абсолютное большинство российских медицинских работников", - сказал Путин.
Эти качества передаются из поколения в поколение, добавил президент России.
"И очень важно, чтобы в медицинских вузах, колледжах уделялось внимание воспитанию преданности избранной профессии, чтобы выпускники были готовы к тому, что их труд, как писал Антон Павлович Чехов, это ежедневное испытание на человечность. Еще раз поздравляю вас с праздником. Успехов вам, здоровья и всего наилучшего", - заключил он.