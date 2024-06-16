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СК начал проверку после остановки аттракциона в Нальчике
СК начал проверку после остановки аттракциона в Нальчике - РИА Новости, 16.06.2024
СК начал проверку после остановки аттракциона в Нальчике
Следователи Кабардино-Балкарской Республики проводят проверку в Нальчике после остановки аттракциона, с которого были эвакуированы 13 человек, включая... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T20:04
2024-06-16T20:04
2024-06-16T20:04
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ПЯТИГОРСК, 16 июн - РИА Новости. Следователи Кабардино-Балкарской Республики проводят проверку в Нальчике после остановки аттракциона, с которого были эвакуированы 13 человек, включая малолетних детей, сообщает СУСК России по региону. По данным ведомства, в воскресенье вечером один из аттракционов, расположенный в курортной зоне города Нальчика, сломался, в результате чего 13 человек, в том числе малолетние дети, оказались заблокированы на высоте более 15 метров. Сотрудниками МЧС России все граждане были эвакуированы с аттракциона. Пострадавших в результате происшествия нет. "Следственным отделом по городу Нальчику СУСК РФ по КБР инициировано проведение доследственной проверки в связи с происшествием в городском парке аттракционов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, выясняются причины происшествия.
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происшествия, нальчик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нальчик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК начал проверку после остановки аттракциона в Нальчике
СК начал проверку после остановки аттракциона в КБР, откуда сняли 13 человек