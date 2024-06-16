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На протестах в Тель-Авиве задержали 12 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.06.2024
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07:30 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/protesty-1953196501.html
На протестах в Тель-Авиве задержали 12 человек, сообщили СМИ
На протестах в Тель-Авиве задержали 12 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.06.2024
На протестах в Тель-Авиве задержали 12 человек, сообщили СМИ
Полиция задержала 12 человек на антиправительственных протестах в Тель-Авиве в субботу, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на полицию. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T07:30
2024-06-16T07:30
в мире
израиль
тель-авив
рафах (провинция)
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полиция задержала 12 человек на антиправительственных протестах в Тель-Авиве в субботу, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на полицию. "В общей сложности 12 человек были задержаны за предполагаемое нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении. По данным издания, протестующие проводили акцию в неразрешенные часы и блокировали дорожное движение. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240316/protest-1933576167.html
https://ria.ru/20240406/aktsiya-1938309127.html
https://ria.ru/20240323/izrail-1935383249.html
израиль
тель-авив
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в мире, израиль, тель-авив, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тель-Авив, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На протестах в Тель-Авиве задержали 12 человек, сообщили СМИ

Times of Israel: полиция задержала 12 человек на протестах в Тель-Авиве

© AP Photo / Leo CorreaАнтиправительственный митинг в Тель-Авиве, Израиль
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Leo Correa
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полиция задержала 12 человек на антиправительственных протестах в Тель-Авиве в субботу, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на полицию.
"В общей сложности 12 человек были задержаны за предполагаемое нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении.
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Сотни протестующих в Тель-Авиве требуют досрочных выборов в Израиле
16 марта, 23:02
По данным издания, протестующие проводили акцию в неразрешенные часы и блокировали дорожное движение.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
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По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильТель-АвивРафах (провинция)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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