https://ria.ru/20240616/protesty-1953196501.html

На протестах в Тель-Авиве задержали 12 человек, сообщили СМИ

На протестах в Тель-Авиве задержали 12 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.06.2024

На протестах в Тель-Авиве задержали 12 человек, сообщили СМИ

Полиция задержала 12 человек на антиправительственных протестах в Тель-Авиве в субботу, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на полицию. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T07:30

2024-06-16T07:30

2024-06-16T07:30

в мире

израиль

тель-авив

рафах (провинция)

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полиция задержала 12 человек на антиправительственных протестах в Тель-Авиве в субботу, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на полицию. "В общей сложности 12 человек были задержаны за предполагаемое нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении. По данным издания, протестующие проводили акцию в неразрешенные часы и блокировали дорожное движение. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240316/protest-1933576167.html

https://ria.ru/20240406/aktsiya-1938309127.html

https://ria.ru/20240323/izrail-1935383249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, тель-авив, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году