На протестах в Тель-Авиве задержали 12 человек, сообщили СМИ
Times of Israel: полиция задержала 12 человек на протестах в Тель-Авиве
© AP Photo / Leo CorreaАнтиправительственный митинг в Тель-Авиве, Израиль
© AP Photo / Leo Correa
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полиция задержала 12 человек на антиправительственных протестах в Тель-Авиве в субботу, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на полицию.
"В общей сложности 12 человек были задержаны за предполагаемое нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении.
По данным издания, протестующие проводили акцию в неразрешенные часы и блокировали дорожное движение.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
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По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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