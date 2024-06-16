Рейтинг@Mail.ru
В ГД прокомментировали призыв по Азовскому морю на конференции в Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/prizyv-1953271185.html
В ГД прокомментировали призыв по Азовскому морю на конференции в Швейцарии
В ГД прокомментировали призыв по Азовскому морю на конференции в Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2024
В ГД прокомментировали призыв по Азовскому морю на конференции в Швейцарии
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ахинеей призыв участников саммита в Швейцарии по обеспечению доступа к РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T18:44
2024-06-16T18:44
специальная военная операция на украине
азовское море
украина
россия
дмитрий белик
владимир путин
михаил подоляк
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ахинеей призыв участников саммита в Швейцарии по обеспечению доступа к Азовскому морю. Конференцию прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был вывешен организаторами на экранах пресс-центра. В частности, документ подписали 79 стран из 91 присутствующей, но Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты не подписали его. "Их призыв – это ахинея на бумаге. Призывать можно к чему угодно, но ходить без нашего разрешения по нашим морям никто не будет. Аппетиты Зеленского несоизмеримы с его политическими и другими возможностями. Все останется по-прежнему: Черное море общее, а Азовское море – российское, и все, что находится на побережье Азовского моря, - тоже российское", - сказал Белик. По его словам, западные стран подписали итоговый документ с подобными "бредовыми призывами", так как являются заложниками Вашингтона. "В душе каждый их них понимает, что Россия никого не пустит в свое внутренние Азовское море, да и по Черному ходить в районе боевых действий тоже ни у кого особого желания нет", - сказал депутат. Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии по Украине призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, призывает к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта в стране. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения"
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
азовское море
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азовское море, украина, россия, дмитрий белик, владимир путин, михаил подоляк, запорожская аэс, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Украина, Россия, Дмитрий Белик, Владимир Путин, Михаил Подоляк, Запорожская АЭС, Госдума РФ, В мире
В ГД прокомментировали призыв по Азовскому морю на конференции в Швейцарии

Депутат Белик назвал призыв по Азовскому морю на конференции по Украине ахинеей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ахинеей призыв участников саммита в Швейцарии по обеспечению доступа к Азовскому морю.
Конференцию прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был вывешен организаторами на экранах пресс-центра. В частности, документ подписали 79 стран из 91 присутствующей, но Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты не подписали его.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
15 июня, 08:00
"Их призыв – это ахинея на бумаге. Призывать можно к чему угодно, но ходить без нашего разрешения по нашим морям никто не будет. Аппетиты Зеленского несоизмеримы с его политическими и другими возможностями. Все останется по-прежнему: Черное море общее, а Азовское море – российское, и все, что находится на побережье Азовского моря, - тоже российское", - сказал Белик.
По его словам, западные стран подписали итоговый документ с подобными "бредовыми призывами", так как являются заложниками Вашингтона.
"В душе каждый их них понимает, что Россия никого не пустит в свое внутренние Азовское море, да и по Черному ходить в районе боевых действий тоже ни у кого особого желания нет", - сказал депутат.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Медведев сравнил саммит в Швейцарии со "Скотным двором" Оруэлла
Вчера, 09:36
Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии по Украине призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, призывает к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта в стране.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения"
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
Вчера, 16:53
 
Специальная военная операция на УкраинеАзовское мореУкраинаРоссияДмитрий БеликВладимир ПутинМихаил ПодолякЗапорожская АЭСГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала