https://ria.ru/20240616/prizyv-1953271185.html

В ГД прокомментировали призыв по Азовскому морю на конференции в Швейцарии

В ГД прокомментировали призыв по Азовскому морю на конференции в Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2024

В ГД прокомментировали призыв по Азовскому морю на конференции в Швейцарии

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ахинеей призыв участников саммита в Швейцарии по обеспечению доступа к РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T18:44

2024-06-16T18:44

2024-06-16T18:44

специальная военная операция на украине

азовское море

украина

россия

дмитрий белик

владимир путин

михаил подоляк

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал ахинеей призыв участников саммита в Швейцарии по обеспечению доступа к Азовскому морю. Конференцию прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был вывешен организаторами на экранах пресс-центра. В частности, документ подписали 79 стран из 91 присутствующей, но Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты не подписали его. "Их призыв – это ахинея на бумаге. Призывать можно к чему угодно, но ходить без нашего разрешения по нашим морям никто не будет. Аппетиты Зеленского несоизмеримы с его политическими и другими возможностями. Все останется по-прежнему: Черное море общее, а Азовское море – российское, и все, что находится на побережье Азовского моря, - тоже российское", - сказал Белик. По его словам, западные стран подписали итоговый документ с подобными "бредовыми призывами", так как являются заложниками Вашингтона. "В душе каждый их них понимает, что Россия никого не пустит в свое внутренние Азовское море, да и по Черному ходить в районе боевых действий тоже ни у кого особого желания нет", - сказал депутат. Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии по Украине призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, призывает к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта в стране. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения"

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

азовское море

украина

россия

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