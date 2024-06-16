https://ria.ru/20240616/pomosch-1953260761.html

В Германии предложили необычное решение для помощи Украине с мобилизацией

В Германии предложили необычное решение для помощи Украине с мобилизацией - РИА Новости, 16.06.2024

В Германии предложили необычное решение для помощи Украине с мобилизацией

Торстен Фрай, секретарь крупнейшей оппозиционной фракции в нижней палате парламента Германии (бундестаге), призвал лишить украинских беженцев социальных выплат, РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T17:28

2024-06-16T17:28

2024-06-16T17:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

торстен фрай

владимир зеленский

хдс/хсс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Торстен Фрай, секретарь крупнейшей оппозиционной фракции в нижней палате парламента Германии (бундестаге), призвал лишить украинских беженцев социальных выплат, чтобы помочь Украине набрать больше людей в армию. "Наконец-то мы должны быть честными. Денежные выплаты военным беженцам создают совершенно ложные стимулы", - сказал секретарь Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) медиагруппе Funke. По словам Фрая, Украине нужно не только оружие, но и больше людей для ведения боевых действий, однако многие годные к военной службе люди уехали из страны. Секретарь ХДС/ХСС назвал признаком драматичности ситуации решение украинских властей о прекращении предоставления консульских услуг военнообязанным мужчинам с целью побуждения их вернуться назад. "Этим усилиям мешает нынешняя практика выплат пособий", - считает Фрай. Он также недоволен и последствиями выплат пособий украинским женщинам, которые приехали в Германию. "Недопустимо, что большинство украинских женщин, которые нашли убежище в странах-соседях, уже давно работают, а у нас - нет", - добавил Фрай. На недавних выборах в Европейский парламент блок ХДС/ХСС одержал победу, набрав 30% голосов - практически столько же, сколько все три партии правящей коалиции вместе взятые. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240321/bezhentsy-1934749795.html

https://ria.ru/20231210/bezhentsy-1914976149.html

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

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в мире, украина, германия, торстен фрай, владимир зеленский, хдс/хсс, вооруженные силы украины