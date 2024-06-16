https://ria.ru/20240616/perm-1953240231.html
В Перми женщина выгуливала мальчика, привязанного веревкой
В Перми женщина выгуливала мальчика, привязанного веревкой - РИА Новости, 16.06.2024
В Перми женщина выгуливала мальчика, привязанного веревкой
Следователи возбудили дело после появления в соцсетях видео с женщиной, выгуливающей привязанного на веревку мальчика в Перми, сообщает СК РФ. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T14:38
2024-06-16T14:38
2024-06-16T14:38
происшествия
россия
пермь
пермский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 16 июн - РИА Новости. Следователи возбудили дело после появления в соцсетях видео с женщиной, выгуливающей привязанного на веревку мальчика в Перми, сообщает СК РФ. По данным ведомства, в соцсетях появилось видео, как в одном из дворов Перми гуляет женщина, рядом с ней идет мальчик, он привязан на веревку. Также указывалось, что пермячка применяла физическую силу к ребенку. "По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей)", - говорится в сообщении. Уточняется, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования инцидента. В нескольких пермских пабликах в соцсетях пояснялось, что видео, на котором мальчика выгуливают на веревке, снято в микрорайоне Гайва. На кадрах видно, как жительница тащит сопротивляющегося ребенка, к руке которого привязана веревка. Временами пермячка пинает ногой мальчика, пытающегося сесть на землю.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермь, пермский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Пермский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми женщина выгуливала мальчика, привязанного веревкой
СК завел дело из-за видео, где женщина в Перми выгуливает мальчика на веревке