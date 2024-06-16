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В Перми женщина выгуливала мальчика, привязанного веревкой - РИА Новости, 16.06.2024
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14:38 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/perm-1953240231.html
В Перми женщина выгуливала мальчика, привязанного веревкой
В Перми женщина выгуливала мальчика, привязанного веревкой - РИА Новости, 16.06.2024
В Перми женщина выгуливала мальчика, привязанного веревкой
Следователи возбудили дело после появления в соцсетях видео с женщиной, выгуливающей привязанного на веревку мальчика в Перми, сообщает СК РФ. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T14:38
2024-06-16T14:38
происшествия
россия
пермь
пермский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 16 июн - РИА Новости. Следователи возбудили дело после появления в соцсетях видео с женщиной, выгуливающей привязанного на веревку мальчика в Перми, сообщает СК РФ. По данным ведомства, в соцсетях появилось видео, как в одном из дворов Перми гуляет женщина, рядом с ней идет мальчик, он привязан на веревку. Также указывалось, что пермячка применяла физическую силу к ребенку. "По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей)", - говорится в сообщении. Уточняется, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования инцидента. В нескольких пермских пабликах в соцсетях пояснялось, что видео, на котором мальчика выгуливают на веревке, снято в микрорайоне Гайва. На кадрах видно, как жительница тащит сопротивляющегося ребенка, к руке которого привязана веревка. Временами пермячка пинает ногой мальчика, пытающегося сесть на землю.
https://ria.ru/20240514/istyazanie-1945895735.html
россия
пермь
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происшествия, россия, пермь, пермский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Пермский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми женщина выгуливала мальчика, привязанного веревкой

СК завел дело из-за видео, где женщина в Перми выгуливает мальчика на веревке

© соцсетиКадр видео, на котором мальчика выгуливают на веревке в Перми
Кадр видео, на котором мальчика выгуливают на веревке в Перми
© соцсети
Кадр видео, на котором мальчика выгуливают на веревке в Перми
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 16 июн - РИА Новости. Следователи возбудили дело после появления в соцсетях видео с женщиной, выгуливающей привязанного на веревку мальчика в Перми, сообщает СК РФ.
По данным ведомства, в соцсетях появилось видео, как в одном из дворов Перми гуляет женщина, рядом с ней идет мальчик, он привязан на веревку. Также указывалось, что пермячка применяла физическую силу к ребенку.
"По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования инцидента.
В нескольких пермских пабликах в соцсетях пояснялось, что видео, на котором мальчика выгуливают на веревке, снято в микрорайоне Гайва. На кадрах видно, как жительница тащит сопротивляющегося ребенка, к руке которого привязана веревка. Временами пермячка пинает ногой мальчика, пытающегося сесть на землю.
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ПроисшествияРоссияПермьПермский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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