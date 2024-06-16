https://ria.ru/20240616/perm-1953240231.html

В Перми женщина выгуливала мальчика, привязанного веревкой

В Перми женщина выгуливала мальчика, привязанного веревкой - РИА Новости, 16.06.2024

В Перми женщина выгуливала мальчика, привязанного веревкой

Следователи возбудили дело после появления в соцсетях видео с женщиной, выгуливающей привязанного на веревку мальчика в Перми, сообщает СК РФ. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T14:38

2024-06-16T14:38

2024-06-16T14:38

происшествия

россия

пермь

пермский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953239036_0:0:1559:877_1920x0_80_0_0_e8ae50e0c496d7d0e054844e9d91a65f.jpg

ПЕРМЬ, 16 июн - РИА Новости. Следователи возбудили дело после появления в соцсетях видео с женщиной, выгуливающей привязанного на веревку мальчика в Перми, сообщает СК РФ. По данным ведомства, в соцсетях появилось видео, как в одном из дворов Перми гуляет женщина, рядом с ней идет мальчик, он привязан на веревку. Также указывалось, что пермячка применяла физическую силу к ребенку. "По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей)", - говорится в сообщении. Уточняется, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования инцидента. В нескольких пермских пабликах в соцсетях пояснялось, что видео, на котором мальчика выгуливают на веревке, снято в микрорайоне Гайва. На кадрах видно, как жительница тащит сопротивляющегося ребенка, к руке которого привязана веревка. Временами пермячка пинает ногой мальчика, пытающегося сесть на землю.

https://ria.ru/20240514/istyazanie-1945895735.html

россия

пермь

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, пермь, пермский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)