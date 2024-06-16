https://ria.ru/20240616/perelom-1953189244.html

Травматолог объяснил, что нужно делать при переломах

Травматолог объяснил, что нужно делать при переломах - РИА Новости, 16.06.2024

Травматолог объяснил, что нужно делать при переломах

Потенциально сломанную конечность необходимо полностью обездвижить путем наложения шины, а при переломе позвоночника самым разумным будет дождаться приезда... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T03:32

2024-06-16T03:32

2024-06-16T04:51

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Потенциально сломанную конечность необходимо полностью обездвижить путем наложения шины, а при переломе позвоночника самым разумным будет дождаться приезда скорой, рассказал РИА Новости врач травматолог-ортопед Видновской клинической больницы минздрава Московской области Рустам Эфендиев. "При подозрении на перелом конечности необходимо обеспечить неподвижность поврежденной кости путем наложения шины из специальных или подручных материалов (доски, планки, палки), длина которой должна быть такой, чтобы она заходила за те два сустава конечности, между которыми произошел перелом", - отметил Эфендиев. При подозрении на перелом позвоночника пострадавшему необходимо обеспечить полную неподвижность и дождаться приезда бригады скорой помощи. Если по каким-то причинам человека необходимо транспортировать самостоятельно до прибытия помощи, то его нужно уложить на жесткие носилки или щит из досок (дверь, столешницу, толстый фанерный лист). "При значительных травмах - например, падении с высоты - в таких случаях, когда есть вероятность повреждения позвоночника, в таком случае обездвиженность является самой первой мерой. То есть сперва спрашивают у больного, что случилось, как упал, где болит, и дождаться вызова скорой. Потому что при переломе позвоночника есть вероятность ущемления или разрыва спинного мозга, что приводит к фатальным последствиям. Порой до летального исхода и паралича нижних конечностей или органов брюшной полости", - добавил Эфендиев. При открытом переломе на поврежденное место следует дополнительно наложить стерильную повязку. Самостоятельно извлекать и трогать костные обломки запрещается, отметил врач.

https://ria.ru/20240615/ekspert-1953093888.html

https://ria.ru/20240612/kardiolog-1952305783.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)