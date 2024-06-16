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Зеленский назвал условие для переговоров с Россией уже завтра - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 16.06.2024 (обновлено: 19:28 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/peregovory-1953260171.html
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией уже завтра
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией уже завтра - РИА Новости, 16.06.2024
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией уже завтра
Киев готов начать переговоры с Москвой уже завтра при условии, что Россия будет "уважать территориальную целостность" Украины, заявил по итогам конференции в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T17:17
2024-06-16T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн — РИА Новости. Киев готов начать переговоры с Москвой уже завтра при условии, что Россия будет "уважать территориальную целостность" Украины, заявил по итогам конференции в Швейцарии Владимир Зеленский. "Мы готовы начать переговоры с Россией уже завтра, если Россия будет уважать нашу территориальную целостность", — сказал он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России. В пятницу Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ООН
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией уже завтра

Зеленский: Киев готов к переговорам, если РФ будет уважать "целостность" Украины

© DIMITAR DILKOFFВладимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите по Украине в Бюргенштоке, Швейцария
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите по Украине в Бюргенштоке, Швейцария
© DIMITAR DILKOFF
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите по Украине в Бюргенштоке, Швейцария
Читать ria.ru в
БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн — РИА Новости. Киев готов начать переговоры с Москвой уже завтра при условии, что Россия будет "уважать территориальную целостность" Украины, заявил по итогам конференции в Швейцарии Владимир Зеленский.
"Мы готовы начать переговоры с Россией уже завтра, если Россия будет уважать нашу территориальную целостность", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
Вчера, 16:53
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
В пятницу Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
"Все аплодируют". В Киеве неожиданно высказались о ситуации на фронте
Вчера, 16:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковООН
 
 
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