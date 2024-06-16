https://ria.ru/20240616/patriarkh-1953239804.html
Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь
Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь - РИА Новости, 16.06.2024
Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье, поскольку “Господь... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T14:37
2024-06-16T14:37
2024-06-16T14:37
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье, поскольку “Господь ограничил его голос”. “Господь ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь. Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моей немощи и помолитесь обо мне. Ещё раз, мои дорогие – да хранит вас всех Господь, и Царица Небесная да простирает над всеми вами свой державный Покров”, – сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя, поздравив верующих с праздником – Днем памяти святых отцов I Вселенского Собора. Перед этим он произнес наставление епископу Феодосию, возведенному им в сан за литургией. Епископ Феодосий будет служить в Алатырской епархии в Чувашской митрополии.
https://ria.ru/20240205/patriarkh-1925542697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Москва, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь
Патриарх Кирилл не смог по обыкновению произнести проповедь после литургии
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье, поскольку “Господь ограничил его голос”.
“Господь ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь. Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моей немощи и помолитесь обо мне. Ещё раз, мои дорогие – да хранит вас всех Господь, и Царица Небесная да простирает над всеми вами свой державный Покров”, – сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя, поздравив верующих с праздником – Днем памяти святых отцов I Вселенского Собора.
Перед этим он произнес наставление епископу Феодосию, возведенному им в сан за литургией. Епископ Феодосий будет служить в Алатырской епархии в Чувашской митрополии.