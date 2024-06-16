https://ria.ru/20240616/patriarkh-1953239804.html

Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь

Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь - РИА Новости, 16.06.2024

Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье, поскольку “Господь... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T14:37

2024-06-16T14:37

2024-06-16T14:37

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

москва

русская православная церковь

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье, поскольку “Господь ограничил его голос”. “Господь ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь. Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моей немощи и помолитесь обо мне. Ещё раз, мои дорогие – да хранит вас всех Господь, и Царица Небесная да простирает над всеми вами свой державный Покров”, – сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя, поздравив верующих с праздником – Днем памяти святых отцов I Вселенского Собора. Перед этим он произнес наставление епископу Феодосию, возведенному им в сан за литургией. Епископ Феодосий будет служить в Алатырской епархии в Чувашской митрополии.

https://ria.ru/20240205/patriarkh-1925542697.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, русская православная церковь