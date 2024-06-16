Полный релакс: где отдохнуть в столице летом
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Жанна Старицына. Если отпуск еще не скоро, а по-летнему расслабиться уже хочется, сделать это можно и в городе. Места для спокойного отдыха в столице — в материале РИА Новости.
Терапия природы
Музей-усадьба "Кусково" в Москве
В Москве есть несколько экотроп — специальных маршрутов для общения с природой. Одна из самых необычных — на ВДНХ. Вы гуляете на уровне крон вековых дубов: многим деревьям более 150 лет. Всего 500 метров, зато в любое время года и круглосуточно — на ночь включают красивую подсветку.
В жару особенно приятно побыть у воды. В "Кусково" есть лодочная станция — покатайтесь по Большому дворцовому пруду напротив главного архитектурного ансамбля усадьбы. То же самое — в усадьбе "Воронцово".
Зарядиться творчеством
Дом культуры "ГЭС-2" в Москве
В современные арт-пространства приходят выпить кофе, обрести вдохновение, провести время в творческой атмосфере. ГЭС-2 — один из самых фотогеничных культурных проектов: белоснежные каркасные интерьеры эффектно смотрятся на селфи и в социальных сетях. Конструктивистский центр "Зотов" напомнит о красоте геометрических форм, открытых пространств и динамичных линий. Более молодежная обстановка — на Хлебозаводе № 9. В этом арт-кластере много граффити, техно-дизайна, инсталляций.
© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"Третий этаж центра "Зотов"
© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"
Третий этаж центра "Зотов"
Приятно посмотреть
Огромные облака Николая Рериха, роскошные розы Константина Коровина, летний пруд Натальи Гончаровой — на выставке "Москва — Ереван — Москва" в Третьяковской галерее, посвященной коллекционеру Араму Абрамяну, которого называли "армянским Третьяковым". В 1970-80-х его собрание русской живописи конца XIX — начала XX века было одним из крупнейших в Москве. Столь масштабную экспозицию подготовили впервые.
До конца июля в Музее "Новый Иерусалим" — выставка в честь 180-летия Ильи Репина. Порядка 110 работ — не только известные картины, но и этюды. У Репина учились многие русские живописцы: Валентин Серов, Борис Кустодиев, Филипп Малявин, Константин Сомов, Зинаида Серебрякова, Игорь Грабарь. Их работы также представлены в экспозиции.
В Московском музее современного искусства — выставка fashion-фотографии Фонда Still Art "Хорошее воспитание". Молодые российские фотохудожники постарались воплотить в моде живописные и кинематографические традиции.
Кино под открытым небом
© Фото предоставлено пресс-службой Яндекс Афиша"Плюс Дача"
© Фото предоставлено пресс-службой Яндекс Афиша
"Плюс Дача"
Летние кинотеатры предлагают посмотреть новинки, классику и фестивальные фильмы на свежем воздухе. С собой можно взять любимую подушку, а плед во многих местах выдают бесплатно. Кинотеатры есть на ВДНХ, в Измайловском парке, "Сокольниках" и на "Острове мечты". Одна из центральных площадок — в парке Горького, в пространстве "Плюс Дача". Там также читают лекции по литературе и психологии. А в кинотеатре Summer Cinema на Барсеневской набережной делают упор на классику: показывают Паоло Соррентино, Бернардо Бертолуччи, Хаяо Миядзаки.
Поэзия и проза в приятной компании
Все лето Библиотека иностранной литературы проводит дружеские вечера в своем атриуме и внутреннем дворике особняка XVIII века на Николоямской улице. В программе — современные пьесы и стихи, поэтические вечера в честь Пушкина и акустические концерты. Вход на большинство мероприятий бесплатный, в случае непогоды гости смогут переместиться в здание.
Библиотека имени Н. А. Некрасова приглашает на неспешные прогулки по Саду имени Н. Э. Баумана с обсуждением литературы и ботаники. Например, роли садов в творчестве Ивана Тургенева.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкМолодые люди гуляют в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве
Молодые люди гуляют в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве
В некоторых парках есть летние читальни. Помимо книг там — бесплатные мастер-классы и викторины. Так, в "Царицыно" предлагают обсудить дворцовый этикет, создать "Сувенир из Древней Греции" и научиться выразительному чтению.
Сделай погромче
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетители фотографируются на фестивале роз в музее-усадьбе "Архангельское"
Посетители фотографируются на фестивале роз в музее-усадьбе "Архангельское"
Музей-заповедник "Архангельское" приглашает на фестиваль "Лето. Музыка. Усадьба". На летней сцене покажут шоу японских барабанов Taiko In-spiration, прозвучат авторские произведения Кати Ковской, выступит джаз-банд Diamond Black. Список концертов пополняется.
В Зеленом театре в парке Горького выступят "Ундервуд", "ДиДюЛя", "Гран-КуражЪ", "Эпидемия", Алена Швец. В саду "Эрмитаж" в июле на сцену фестиваля Stereoleto выйдут Лев Лещенко, Хаски, Найк Борзов и Антоха МС. А на Chess & Jazz любители интеллектуальных игр сразятся в шахматы под аккомпанемент Анжелики Варум, Zoloto, Ёлки и Marselle.