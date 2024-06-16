https://ria.ru/20240616/otdykh-1952851240.html

Полный релакс: где отдохнуть в столице летом

Полный релакс: где отдохнуть в столице летом - РИА Новости, 16.06.2024

Полный релакс: где отдохнуть в столице летом

Если отпуск еще не скоро, а по-летнему расслабиться уже хочется, сделать это можно и в городе. Места для спокойного отдыха в столице — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T08:00

2024-06-16T08:00

2024-06-16T08:04

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Жанна Старицына. Если отпуск еще не скоро, а по-летнему расслабиться уже хочется, сделать это можно и в городе. Места для спокойного отдыха в столице — в материале РИА Новости.Терапия природыВ Москве есть несколько экотроп — специальных маршрутов для общения с природой. Одна из самых необычных — на ВДНХ. Вы гуляете на уровне крон вековых дубов: многим деревьям более 150 лет. Всего 500 метров, зато в любое время года и круглосуточно — на ночь включают красивую подсветку.В жару особенно приятно побыть у воды. В "Кусково" есть лодочная станция — покатайтесь по Большому дворцовому пруду напротив главного архитектурного ансамбля усадьбы. То же самое — в усадьбе "Воронцово".Зарядиться творчествомВ современные арт-пространства приходят выпить кофе, обрести вдохновение, провести время в творческой атмосфере. ГЭС-2 — один из самых фотогеничных культурных проектов: белоснежные каркасные интерьеры эффектно смотрятся на селфи и в социальных сетях. Конструктивистский центр "Зотов" напомнит о красоте геометрических форм, открытых пространств и динамичных линий. Более молодежная обстановка — на Хлебозаводе № 9. В этом арт-кластере много граффити, техно-дизайна, инсталляций.Приятно посмотретьОгромные облака Николая Рериха, роскошные розы Константина Коровина, летний пруд Натальи Гончаровой — на выставке "Москва — Ереван — Москва" в Третьяковской галерее, посвященной коллекционеру Араму Абрамяну, которого называли "армянским Третьяковым". В 1970-80-х его собрание русской живописи конца XIX — начала XX века было одним из крупнейших в Москве. Столь масштабную экспозицию подготовили впервые.До конца июля в Музее "Новый Иерусалим" — выставка в честь 180-летия Ильи Репина. Порядка 110 работ — не только известные картины, но и этюды. У Репина учились многие русские живописцы: Валентин Серов, Борис Кустодиев, Филипп Малявин, Константин Сомов, Зинаида Серебрякова, Игорь Грабарь. Их работы также представлены в экспозиции.В Московском музее современного искусства — выставка fashion-фотографии Фонда Still Art "Хорошее воспитание". Молодые российские фотохудожники постарались воплотить в моде живописные и кинематографические традиции.Кино под открытым небомЛетние кинотеатры предлагают посмотреть новинки, классику и фестивальные фильмы на свежем воздухе. С собой можно взять любимую подушку, а плед во многих местах выдают бесплатно. Кинотеатры есть на ВДНХ, в Измайловском парке, "Сокольниках" и на "Острове мечты". Одна из центральных площадок — в парке Горького, в пространстве "Плюс Дача". Там также читают лекции по литературе и психологии. А в кинотеатре Summer Cinema на Барсеневской набережной делают упор на классику: показывают Паоло Соррентино, Бернардо Бертолуччи, Хаяо Миядзаки.Поэзия и проза в приятной компанииВсе лето Библиотека иностранной литературы проводит дружеские вечера в своем атриуме и внутреннем дворике особняка XVIII века на Николоямской улице. В программе — современные пьесы и стихи, поэтические вечера в честь Пушкина и акустические концерты. Вход на большинство мероприятий бесплатный, в случае непогоды гости смогут переместиться в здание.Библиотека имени Н. А. Некрасова приглашает на неспешные прогулки по Саду имени Н. Э. Баумана с обсуждением литературы и ботаники. Например, роли садов в творчестве Ивана Тургенева.В некоторых парках есть летние читальни. Помимо книг там — бесплатные мастер-классы и викторины. Так, в "Царицыно" предлагают обсудить дворцовый этикет, создать "Сувенир из Древней Греции" и научиться выразительному чтению.Сделай погромчеМузей-заповедник "Архангельское" приглашает на фестиваль "Лето. Музыка. Усадьба". На летней сцене покажут шоу японских барабанов Taiko In-spiration, прозвучат авторские произведения Кати Ковской, выступит джаз-банд Diamond Black. Список концертов пополняется.В Зеленом театре в парке Горького выступят "Ундервуд", "ДиДюЛя", "Гран-КуражЪ", "Эпидемия", Алена Швец. В саду "Эрмитаж" в июле на сцену фестиваля Stereoleto выйдут Лев Лещенко, Хаски, Найк Борзов и Антоха МС. А на Chess & Jazz любители интеллектуальных игр сразятся в шахматы под аккомпанемент Анжелики Варум, Zoloto, Ёлки и Marselle.

https://ria.ru/20240605/tretyakovka-1950381198.html

https://ria.ru/20240301/repin-1930169909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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