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Полный релакс: где отдохнуть в столице летом - РИА Новости, 16.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 16.06.2024 (обновлено: 08:04 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/otdykh-1952851240.html
Полный релакс: где отдохнуть в столице летом
Полный релакс: где отдохнуть в столице летом - РИА Новости, 16.06.2024
Полный релакс: где отдохнуть в столице летом
Если отпуск еще не скоро, а по-летнему расслабиться уже хочется, сделать это можно и в городе. Места для спокойного отдыха в столице — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T08:00
2024-06-16T08:04
культура
музеи
николай рерих
константин коровин
третьяковская галерея
московский музей современного искусства
москва
где отдохнуть
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Жанна Старицына. Если отпуск еще не скоро, а по-летнему расслабиться уже хочется, сделать это можно и в городе. Места для спокойного отдыха в столице — в материале РИА Новости.Терапия природыВ Москве есть несколько экотроп — специальных маршрутов для общения с природой. Одна из самых необычных — на ВДНХ. Вы гуляете на уровне крон вековых дубов: многим деревьям более 150 лет. Всего 500 метров, зато в любое время года и круглосуточно — на ночь включают красивую подсветку.В жару особенно приятно побыть у воды. В "Кусково" есть лодочная станция — покатайтесь по Большому дворцовому пруду напротив главного архитектурного ансамбля усадьбы. То же самое — в усадьбе "Воронцово".Зарядиться творчествомВ современные арт-пространства приходят выпить кофе, обрести вдохновение, провести время в творческой атмосфере. ГЭС-2 — один из самых фотогеничных культурных проектов: белоснежные каркасные интерьеры эффектно смотрятся на селфи и в социальных сетях. Конструктивистский центр "Зотов" напомнит о красоте геометрических форм, открытых пространств и динамичных линий. Более молодежная обстановка — на Хлебозаводе № 9. В этом арт-кластере много граффити, техно-дизайна, инсталляций.Приятно посмотретьОгромные облака Николая Рериха, роскошные розы Константина Коровина, летний пруд Натальи Гончаровой — на выставке "Москва — Ереван — Москва" в Третьяковской галерее, посвященной коллекционеру Араму Абрамяну, которого называли "армянским Третьяковым". В 1970-80-х его собрание русской живописи конца XIX — начала XX века было одним из крупнейших в Москве. Столь масштабную экспозицию подготовили впервые.До конца июля в Музее "Новый Иерусалим" — выставка в честь 180-летия Ильи Репина. Порядка 110 работ — не только известные картины, но и этюды. У Репина учились многие русские живописцы: Валентин Серов, Борис Кустодиев, Филипп Малявин, Константин Сомов, Зинаида Серебрякова, Игорь Грабарь. Их работы также представлены в экспозиции.В Московском музее современного искусства — выставка fashion-фотографии Фонда Still Art "Хорошее воспитание". Молодые российские фотохудожники постарались воплотить в моде живописные и кинематографические традиции.Кино под открытым небомЛетние кинотеатры предлагают посмотреть новинки, классику и фестивальные фильмы на свежем воздухе. С собой можно взять любимую подушку, а плед во многих местах выдают бесплатно. Кинотеатры есть на ВДНХ, в Измайловском парке, "Сокольниках" и на "Острове мечты". Одна из центральных площадок — в парке Горького, в пространстве "Плюс Дача". Там также читают лекции по литературе и психологии. А в кинотеатре Summer Cinema на Барсеневской набережной делают упор на классику: показывают Паоло Соррентино, Бернардо Бертолуччи, Хаяо Миядзаки.Поэзия и проза в приятной компанииВсе лето Библиотека иностранной литературы проводит дружеские вечера в своем атриуме и внутреннем дворике особняка XVIII века на Николоямской улице. В программе — современные пьесы и стихи, поэтические вечера в честь Пушкина и акустические концерты. Вход на большинство мероприятий бесплатный, в случае непогоды гости смогут переместиться в здание.Библиотека имени Н. А. Некрасова приглашает на неспешные прогулки по Саду имени Н. Э. Баумана с обсуждением литературы и ботаники. Например, роли садов в творчестве Ивана Тургенева.В некоторых парках есть летние читальни. Помимо книг там — бесплатные мастер-классы и викторины. Так, в "Царицыно" предлагают обсудить дворцовый этикет, создать "Сувенир из Древней Греции" и научиться выразительному чтению.Сделай погромчеМузей-заповедник "Архангельское" приглашает на фестиваль "Лето. Музыка. Усадьба". На летней сцене покажут шоу японских барабанов Taiko In-spiration, прозвучат авторские произведения Кати Ковской, выступит джаз-банд Diamond Black. Список концертов пополняется.В Зеленом театре в парке Горького выступят "Ундервуд", "ДиДюЛя", "Гран-КуражЪ", "Эпидемия", Алена Швец. В саду "Эрмитаж" в июле на сцену фестиваля Stereoleto выйдут Лев Лещенко, Хаски, Найк Борзов и Антоха МС. А на Chess &amp; Jazz любители интеллектуальных игр сразятся в шахматы под аккомпанемент Анжелики Варум, Zoloto, Ёлки и Marselle.
https://ria.ru/20240605/tretyakovka-1950381198.html
https://ria.ru/20240301/repin-1930169909.html
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музеи, николай рерих, константин коровин, третьяковская галерея, московский музей современного искусства, москва, где отдохнуть, отдых
Культура, Музеи, Николай Рерих, Константин Коровин, Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, Москва, где отдохнуть, Отдых

Полный релакс: где отдохнуть в столице летом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка в парке "Сокольники" в Москве
Девушка в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Жанна Старицына. Если отпуск еще не скоро, а по-летнему расслабиться уже хочется, сделать это можно и в городе. Места для спокойного отдыха в столице — в материале РИА Новости.

Терапия природы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМузей-усадьба "Кусково" в Москве
Музей-усадьба Кусково в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Музей-усадьба "Кусково" в Москве
В Москве есть несколько экотроп — специальных маршрутов для общения с природой. Одна из самых необычных — на ВДНХ. Вы гуляете на уровне крон вековых дубов: многим деревьям более 150 лет. Всего 500 метров, зато в любое время года и круглосуточно — на ночь включают красивую подсветку.
В жару особенно приятно побыть у воды. В "Кусково" есть лодочная станция — покатайтесь по Большому дворцовому пруду напротив главного архитектурного ансамбля усадьбы. То же самое — в усадьбе "Воронцово".

Зарядиться творчеством

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДом культуры "ГЭС-2" в Москве
Дом культуры ГЭС-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Дом культуры "ГЭС-2" в Москве
В современные арт-пространства приходят выпить кофе, обрести вдохновение, провести время в творческой атмосфере. ГЭС-2 — один из самых фотогеничных культурных проектов: белоснежные каркасные интерьеры эффектно смотрятся на селфи и в социальных сетях. Конструктивистский центр "Зотов" напомнит о красоте геометрических форм, открытых пространств и динамичных линий. Более молодежная обстановка — на Хлебозаводе № 9. В этом арт-кластере много граффити, техно-дизайна, инсталляций.
© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"Третий этаж центра "Зотов"
3 этаж центра Зотов
© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"
Третий этаж центра "Зотов"

Приятно посмотреть

Огромные облака Николая Рериха, роскошные розы Константина Коровина, летний пруд Натальи Гончаровой — на выставке "Москва — Ереван — Москва" в Третьяковской галерее, посвященной коллекционеру Араму Абрамяну, которого называли "армянским Третьяковым". В 1970-80-х его собрание русской живописи конца XIX — начала XX века было одним из крупнейших в Москве. Столь масштабную экспозицию подготовили впервые.
Посетители выставки Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Третьяковке показывают шедевры из ереванского Музея русского искусства
5 июня, 05:21
До конца июля в Музее "Новый Иерусалим" — выставка в честь 180-летия Ильи Репина. Порядка 110 работ — не только известные картины, но и этюды. У Репина учились многие русские живописцы: Валентин Серов, Борис Кустодиев, Филипп Малявин, Константин Сомов, Зинаида Серебрякова, Игорь Грабарь. Их работы также представлены в экспозиции.
Выставка Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников в Государственном историко-художественном музее Новый Иерусалим в Истре - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Мастер и ученики: нестандартный Репин на выставке в "Новом Иерусалиме"
1 марта, 08:00
В Московском музее современного искусства — выставка fashion-фотографии Фонда Still Art "Хорошее воспитание". Молодые российские фотохудожники постарались воплотить в моде живописные и кинематографические традиции.

Кино под открытым небом

© Фото предоставлено пресс-службой Яндекс Афиша"Плюс Дача"
Плюс Дача
© Фото предоставлено пресс-службой Яндекс Афиша
"Плюс Дача"
Летние кинотеатры предлагают посмотреть новинки, классику и фестивальные фильмы на свежем воздухе. С собой можно взять любимую подушку, а плед во многих местах выдают бесплатно. Кинотеатры есть на ВДНХ, в Измайловском парке, "Сокольниках" и на "Острове мечты". Одна из центральных площадок — в парке Горького, в пространстве "Плюс Дача". Там также читают лекции по литературе и психологии. А в кинотеатре Summer Cinema на Барсеневской набережной делают упор на классику: показывают Паоло Соррентино, Бернардо Бертолуччи, Хаяо Миядзаки.

Поэзия и проза в приятной компании

Все лето Библиотека иностранной литературы проводит дружеские вечера в своем атриуме и внутреннем дворике особняка XVIII века на Николоямской улице. В программе — современные пьесы и стихи, поэтические вечера в честь Пушкина и акустические концерты. Вход на большинство мероприятий бесплатный, в случае непогоды гости смогут переместиться в здание.
Библиотека имени Н. А. Некрасова приглашает на неспешные прогулки по Саду имени Н. Э. Баумана с обсуждением литературы и ботаники. Например, роли садов в творчестве Ивана Тургенева.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкМолодые люди гуляют в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве
Молодые люди гуляют в музее-заповеднике Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Молодые люди гуляют в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве
В некоторых парках есть летние читальни. Помимо книг там — бесплатные мастер-классы и викторины. Так, в "Царицыно" предлагают обсудить дворцовый этикет, создать "Сувенир из Древней Греции" и научиться выразительному чтению.

Сделай погромче

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетители фотографируются на фестивале роз в музее-усадьбе "Архангельское"
Посетители фотографируются на фестивале роз в музее-усадьбе Архангельское - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители фотографируются на фестивале роз в музее-усадьбе "Архангельское"
Музей-заповедник "Архангельское" приглашает на фестиваль "Лето. Музыка. Усадьба". На летней сцене покажут шоу японских барабанов Taiko In-spiration, прозвучат авторские произведения Кати Ковской, выступит джаз-банд Diamond Black. Список концертов пополняется.
В Зеленом театре в парке Горького выступят "Ундервуд", "ДиДюЛя", "Гран-КуражЪ", "Эпидемия", Алена Швец. В саду "Эрмитаж" в июле на сцену фестиваля Stereoleto выйдут Лев Лещенко, Хаски, Найк Борзов и Антоха МС. А на Chess & Jazz любители интеллектуальных игр сразятся в шахматы под аккомпанемент Анжелики Варум, Zoloto, Ёлки и Marselle.
Девушка загорает и читает у пруда на ВДНХ в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Что почитать этим летом: десять интересных книжных новинок
8 июня, 08:00
 
КультураМузеиНиколай РерихКонстантин КоровинТретьяковская галереяМосковский музей современного искусстваМосквагде отдохнутьОтдых
 
 
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