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Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение заложников в ростовском СИЗО
Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение заложников в ростовском СИЗО
Операцию по освобождению заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону следует считать успешной, поскольку все заложники были освобождены и при этом не пострадали... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:46
2024-06-16T13:46
2024-06-16T13:46
происшествия
ростовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в ростовском сизо
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Операцию по освобождению заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону следует считать успешной, поскольку все заложники были освобождены и при этом не пострадали другие мирные граждане, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. "Безусловно, операцию следует признать успешной", - сказал Гончаров РИА Новости. "Любая антитеррористическая операция заключается в двух моментах. Первое - чтобы освободить заложников и второе - чтобы при этом не пострадали посторонние мирные граждане. Так что оба эти условия выполнены", - пояснил он. Гончаров прокомментировал и ликвидацию всех преступников. "Насчет этих ублюдков, наверное, никто переживать не будет", - сказал он. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали.
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Обстановка после ликвидации преступников
Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников.
2024-06-16T13:46
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РИА Новости
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происшествия, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо, видео
Происшествия, Ростовская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в ростовском СИЗО
Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение заложников в ростовском СИЗО
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Операцию по освобождению заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону следует считать успешной, поскольку все заложники были освобождены и при этом не пострадали другие мирные граждане, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
2024-06-16T13:46
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PT0M19S
Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение заложников в ростовском СИЗО
Ветеран "Альфы" назвал операцию по освобождению заложников в СИЗО успешной
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Операцию по освобождению заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону следует считать успешной, поскольку все заложники были освобождены и при этом не пострадали другие мирные граждане, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Безусловно, операцию следует признать успешной", - сказал Гончаров РИА Новости. "Любая антитеррористическая операция заключается в двух моментах. Первое - чтобы освободить заложников и второе - чтобы при этом не пострадали посторонние мирные граждане. Так что оба эти условия выполнены", - пояснил он.
Гончаров прокомментировал и ликвидацию всех преступников. "Насчет этих ублюдков, наверное, никто переживать не будет", - сказал он.
Ранее ФСИН России
сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области
, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали.