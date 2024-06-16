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Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение заложников в ростовском СИЗО

Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение заложников в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024

Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение заложников в ростовском СИЗО

Операцию по освобождению заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону следует считать успешной, поскольку все заложники были освобождены и при этом не пострадали... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T13:46

2024-06-16T13:46

2024-06-16T13:46

происшествия

ростовская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в ростовском сизо

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Операцию по освобождению заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону следует считать успешной, поскольку все заложники были освобождены и при этом не пострадали другие мирные граждане, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. "Безусловно, операцию следует признать успешной", - сказал Гончаров РИА Новости. "Любая антитеррористическая операция заключается в двух моментах. Первое - чтобы освободить заложников и второе - чтобы при этом не пострадали посторонние мирные граждане. Так что оба эти условия выполнены", - пояснил он. Гончаров прокомментировал и ликвидацию всех преступников. "Насчет этих ублюдков, наверное, никто переживать не будет", - сказал он. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали.

ростовская область

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Обстановка после ликвидации преступников Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников. 2024-06-16T13:46 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо, видео