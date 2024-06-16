https://ria.ru/20240616/obyski-1953261865.html

В ростовском СИЗО проходят обыски после захвата заложников

В ростовском СИЗО проходят обыски после захвата заложников - РИА Новости, 16.06.2024

В ростовском СИЗО проходят обыски после захвата заложников

В СИЗО № 1 Ростова-на-Дону, где утром обвиняемые захватили двух заложников, проходят обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T17:34

2024-06-16T17:34

2024-06-16T19:21

происшествия

захват заложников в ростовском сизо

ростов-на-дону

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

ростовская область

ева меркачева

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. В СИЗО № 1 Ростова-на-Дону, где утром обвиняемые захватили двух заложников, проходят обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Оперативники продолжают мероприятия в СИЗО. Идет поиск запрещенных предметов у заключенных", — сказал собеседник агентства.В воскресенье утром несколько арестантов взяли в заложники двух сотрудников ростовского следственного изолятора. По словам члена СПЧ Евы Меркачевой, речь идет о начальнике оперативного управления областного главка ФСИН Александре Богме. Второй, как рассказал источник агентства, — надзиратель.Собеседник РИА Новости также сообщил, что трое злоумышленников — Акиев, Гиреев и Цицкиев — выходцы из Ингушетии и Чечни, отбывающие наказание за подготовку теракта в КЧР. По данным другого источника, в группу захватчиков также входили заключенные Сайпудинов и Камнеев. Они были вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками, требовали предоставить им транспорт и возможность покинуть изолятор. Через несколько часов преступников ликвидировали. Как рассказал агентству источник в силовых структурах, во время штурма один из сотрудников ФСИН получил незначительное ранение.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о захвате заложников.

https://ria.ru/20240616/sizo-1953265132.html

https://ria.ru/20240616/tela-1953244258.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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Обстановка после ликвидации преступников Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников. 2024-06-16T17:34 true PT0M19S

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происшествия, захват заложников в ростовском сизо, ростов-на-дону, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, ростовская область, ева меркачева