https://ria.ru/20240616/obyski-1953261865.html
В ростовском СИЗО проходят обыски после захвата заложников
В ростовском СИЗО проходят обыски после захвата заложников - РИА Новости, 16.06.2024
В ростовском СИЗО проходят обыски после захвата заложников
В СИЗО № 1 Ростова-на-Дону, где утром обвиняемые захватили двух заложников, проходят обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T17:34
2024-06-16T17:34
2024-06-16T19:21
происшествия
захват заложников в ростовском сизо
ростов-на-дону
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
ростовская область
ева меркачева
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. В СИЗО № 1 Ростова-на-Дону, где утром обвиняемые захватили двух заложников, проходят обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Оперативники продолжают мероприятия в СИЗО. Идет поиск запрещенных предметов у заключенных", — сказал собеседник агентства.В воскресенье утром несколько арестантов взяли в заложники двух сотрудников ростовского следственного изолятора. По словам члена СПЧ Евы Меркачевой, речь идет о начальнике оперативного управления областного главка ФСИН Александре Богме. Второй, как рассказал источник агентства, — надзиратель.Собеседник РИА Новости также сообщил, что трое злоумышленников — Акиев, Гиреев и Цицкиев — выходцы из Ингушетии и Чечни, отбывающие наказание за подготовку теракта в КЧР. По данным другого источника, в группу захватчиков также входили заключенные Сайпудинов и Камнеев. Они были вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками, требовали предоставить им транспорт и возможность покинуть изолятор. Через несколько часов преступников ликвидировали. Как рассказал агентству источник в силовых структурах, во время штурма один из сотрудников ФСИН получил незначительное ранение.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о захвате заложников.
https://ria.ru/20240616/sizo-1953265132.html
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Обстановка после ликвидации преступников
Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников.
2024-06-16T17:34
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РИА Новости
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происшествия, захват заложников в ростовском сизо, ростов-на-дону, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, ростовская область, ева меркачева
Происшествия, Захват заложников в ростовском СИЗО, Ростов-на-Дону, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Россия, Ростовская область, Ева Меркачева
В ростовском СИЗО проходят обыски после захвата заложников
В ростовском СИЗО, где утром захватили заложников, проводят обыски у заключенных
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. В СИЗО № 1 Ростова-на-Дону, где утром обвиняемые захватили двух заложников, проходят обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Оперативники продолжают мероприятия в СИЗО. Идет поиск запрещенных предметов у заключенных", — сказал собеседник агентства.
В воскресенье утром несколько арестантов взяли в заложники двух сотрудников ростовского следственного изолятора. По словам члена СПЧ Евы Меркачевой
, речь идет о начальнике оперативного управления областного главка ФСИН
Александре Богме. Второй, как рассказал источник агентства, — надзиратель.
Собеседник РИА Новости также сообщил, что трое злоумышленников — Акиев, Гиреев и Цицкиев — выходцы из Ингушетии и Чечни, отбывающие наказание за подготовку теракта в КЧР. По данным другого источника, в группу захватчиков также входили заключенные Сайпудинов и Камнеев. Они были вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками, требовали предоставить им транспорт и возможность покинуть изолятор.
Через несколько часов преступников ликвидировали. Как рассказал агентству источник в силовых структурах, во время штурма один из сотрудников ФСИН получил незначительное ранение.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о захвате заложников.