В Москве провели обыски после случаев отравлений
Следователи провели обыски после случаев отравлений в Москве
Автомобиль СК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следователи провели обыски территории, прилегающей к складским помещениям, после случаев отравлений в Москве, вынесены постановления о признании потерпевшими десяти лиц, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
Ранее в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что в Москве завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после того, как 10 человек попали в больницы с ботулизмом. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу. Следователи обыскивали места реализации продукции. Кроме того, СК совместно с Роспотребнадзором изучают служебную документацию организаций, которые производили и поставляли продукцию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
"При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться. Также изъяты документы и иные предметы, в том числе электронные носители и техника. Вынесены постановления о признании потерпевшими десяти лиц", - говорится в сообщении.
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