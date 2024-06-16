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В Москве провели обыски после случаев отравлений - РИА Новости, 16.06.2024
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11:32 16.06.2024 (обновлено: 11:44 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/obyski-1953217342.html
В Москве провели обыски после случаев отравлений
В Москве провели обыски после случаев отравлений - РИА Новости, 16.06.2024
В Москве провели обыски после случаев отравлений
Следователи провели обыски территории, прилегающей к складским помещениям, после случаев отравлений в Москве, вынесены постановления о признании потерпевшими... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:32
2024-06-16T11:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следователи провели обыски территории, прилегающей к складским помещениям, после случаев отравлений в Москве, вынесены постановления о признании потерпевшими десяти лиц, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.Ранее в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что в Москве завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после того, как 10 человек попали в больницы с ботулизмом. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу. Следователи обыскивали места реализации продукции. Кроме того, СК совместно с Роспотребнадзором изучают служебную документацию организаций, которые производили и поставляли продукцию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)."При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться. Также изъяты документы и иные предметы, в том числе электронные носители и техника. Вынесены постановления о признании потерпевшими десяти лиц", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве провели обыски после случаев отравлений

Следователи провели обыски после случаев отравлений в Москве

© Фото : Столичный СК/TelegramАвтомобиль СК РФ
Автомобиль СК РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Автомобиль СК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следователи провели обыски территории, прилегающей к складским помещениям, после случаев отравлений в Москве, вынесены постановления о признании потерпевшими десяти лиц, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
Ранее в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что в Москве завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после того, как 10 человек попали в больницы с ботулизмом. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу. Следователи обыскивали места реализации продукции. Кроме того, СК совместно с Роспотребнадзором изучают служебную документацию организаций, которые производили и поставляли продукцию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
"При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться. Также изъяты документы и иные предметы, в том числе электронные носители и техника. Вынесены постановления о признании потерпевшими десяти лиц", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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