https://ria.ru/20240616/obyski-1953217342.html

В Москве провели обыски после случаев отравлений

В Москве провели обыски после случаев отравлений - РИА Новости, 16.06.2024

В Москве провели обыски после случаев отравлений

Следователи провели обыски территории, прилегающей к складским помещениям, после случаев отравлений в Москве, вынесены постановления о признании потерпевшими... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T11:32

2024-06-16T11:32

2024-06-16T11:44

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следователи провели обыски территории, прилегающей к складским помещениям, после случаев отравлений в Москве, вынесены постановления о признании потерпевшими десяти лиц, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.Ранее в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что в Москве завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после того, как 10 человек попали в больницы с ботулизмом. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт". Уже приобретенную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу. Следователи обыскивали места реализации продукции. Кроме того, СК совместно с Роспотребнадзором изучают служебную документацию организаций, которые производили и поставляли продукцию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)."При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться. Также изъяты документы и иные предметы, в том числе электронные носители и техника. Вынесены постановления о признании потерпевшими десяти лиц", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240610/sk-1951932825.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)