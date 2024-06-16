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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска с 20.05 по 20.25 выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T20:55
2024-06-16T20:55
2024-06-16T20:55
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска с 20.05 по 20.25 выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 20.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 20.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка