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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/obstrel-1953252602.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 16.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска днем в воскресенье выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T16:18
2024-06-16T16:18
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
украина
сцкк
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска днем в воскресенье выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 14.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. По его информации, в период с 14.55 до 15.50 ВСУ выпустили по Донецку еще десять "натовских" снарядов. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, донецк, горловка, украина, сцкк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска днем в воскресенье выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 14.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его информации, в период с 14.55 до 15.50 ВСУ выпустили по Донецку еще десять "натовских" снарядов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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