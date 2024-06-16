https://ria.ru/20240616/obstrel-1953252602.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 16.06.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска днем в воскресенье выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T16:18

2024-06-16T16:18

2024-06-16T16:18

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска днем в воскресенье выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 14.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. По его информации, в период с 14.55 до 15.50 ВСУ выпустили по Донецку еще десять "натовских" снарядов. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

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горловка

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происшествия, донецк, горловка, украина, сцкк, вооруженные силы украины, нато