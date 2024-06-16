https://ria.ru/20240616/obstrel-1953211829.html

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 16.06.2024

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки

Украинские войска за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по 10 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T10:30

2024-06-16T10:30

2024-06-16T10:30

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по 10 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонсклй области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 21 прилет из ствольной артиллерии со стороны ВСУ был зафиксирован ночью. Удары ВСУ были нанесены по 10 населенным пунктам Херсонской области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Алешки, Подстепное, Бабино, Голая Пристань, Каиры, Таврийск, Днепряны, Тополевка.

https://ria.ru/20240614/saldo-1952935986.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, происшествия