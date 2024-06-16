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Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/obstrel-1953211829.html
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 16.06.2024
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
Украинские войска за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по 10 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T10:30
2024-06-16T10:30
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по 10 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонсклй области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 21 прилет из ствольной артиллерии со стороны ВСУ был зафиксирован ночью. Удары ВСУ были нанесены по 10 населенным пунктам Херсонской области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Алешки, Подстепное, Бабино, Голая Пристань, Каиры, Таврийск, Днепряны, Тополевка.
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херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по левобережью Херсонской области

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по 10 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонсклй области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 21 прилет из ствольной артиллерии со стороны ВСУ был зафиксирован ночью. Удары ВСУ были нанесены по 10 населенным пунктам Херсонской области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Алешки, Подстепное, Бабино, Голая Пристань, Каиры, Таврийск, Днепряны, Тополевка.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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