https://ria.ru/20240616/napadenie-1953286121.html
В Одинцово возбудили дело после нападения на мужчину с ножом
В Одинцово возбудили дело после нападения на мужчину с ножом - РИА Новости, 16.06.2024
В Одинцово возбудили дело после нападения на мужчину с ножом
Уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия, возбудили после нападение с ножом на мужчину в подмосковном Одинцово, сообщает ГУ МВД России по... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T20:50
2024-06-16T20:50
2024-06-16T20:50
происшествия
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия, возбудили после нападение с ножом на мужчину в подмосковном Одинцово, сообщает ГУ МВД России по Московской области. Ранее подмосковная полиция сообщила, что два злоумышленника на проезжей части Можайского шоссе в Одинцово ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись, их ищут. "По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240326/sk-1935834759.html
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Одинцово, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Одинцово возбудили дело после нападения на мужчину с ножом
В Одинцово возбудили дело о хулиганстве после нападения на мужчину с ножом