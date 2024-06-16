https://ria.ru/20240616/napadenie-1953286121.html

В Одинцово возбудили дело после нападения на мужчину с ножом

В Одинцово возбудили дело после нападения на мужчину с ножом - РИА Новости, 16.06.2024

В Одинцово возбудили дело после нападения на мужчину с ножом

Уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия, возбудили после нападение с ножом на мужчину в подмосковном Одинцово, сообщает ГУ МВД России по... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T20:50

2024-06-16T20:50

2024-06-16T20:50

происшествия

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия, возбудили после нападение с ножом на мужчину в подмосковном Одинцово, сообщает ГУ МВД России по Московской области. Ранее подмосковная полиция сообщила, что два злоумышленника на проезжей части Можайского шоссе в Одинцово ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись, их ищут. "По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240326/sk-1935834759.html

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье)