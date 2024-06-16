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В Одинцово возбудили дело после нападения на мужчину с ножом - РИА Новости, 16.06.2024
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20:50 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/napadenie-1953286121.html
В Одинцово возбудили дело после нападения на мужчину с ножом
В Одинцово возбудили дело после нападения на мужчину с ножом - РИА Новости, 16.06.2024
В Одинцово возбудили дело после нападения на мужчину с ножом
Уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия, возбудили после нападение с ножом на мужчину в подмосковном Одинцово, сообщает ГУ МВД России по... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T20:50
2024-06-16T20:50
происшествия
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия, возбудили после нападение с ножом на мужчину в подмосковном Одинцово, сообщает ГУ МВД России по Московской области. Ранее подмосковная полиция сообщила, что два злоумышленника на проезжей части Можайского шоссе в Одинцово ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись, их ищут. "По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.
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одинцово
россия
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происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Одинцово, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Одинцово возбудили дело после нападения на мужчину с ножом

В Одинцово возбудили дело о хулиганстве после нападения на мужчину с ножом

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия, возбудили после нападение с ножом на мужчину в подмосковном Одинцово, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Ранее подмосковная полиция сообщила, что два злоумышленника на проезжей части Можайского шоссе в Одинцово ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись, их ищут.
"По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияОдинцовоРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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