https://ria.ru/20240616/muftiy-1953198116.html

Муфтий Гайнутдин пожелал Путину помощи Аллаха для достижения побед

Муфтий Гайнутдин пожелал Путину помощи Аллаха для достижения побед - РИА Новости, 16.06.2024

Муфтий Гайнутдин пожелал Путину помощи Аллаха для достижения побед

Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин во время торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы пожелал президенту РФ Владимиру РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T07:53

2024-06-16T07:53

2024-06-16T07:59

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин во время торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы пожелал президенту РФ Владимиру Путину помощи Аллаха. "От имени всех мусульман желаем нашему президенту помощи Аллаха для достижения побед. Мусульмане России всегда поддерживали и поддерживают своего президента. Мы благодарим президента за присланные поздравление в связи с Курбан-байрам. Желаем Владимиру Путину здоровья, успехов", - рассказал муфтий Гайнутдин в воскресенье во время торжественной проповеди в связи с Курбан-байрам. Религиозный деятель подчеркнул, что мусульмане РФ во время паломничества в Саудовскую Аравию молятся о благополучии своей страны. "Они молятся за всех нас в священных городах Мекке и Медине в период хаджа", - сообщил муфтий Гайнутдин.

https://ria.ru/20240616/kurban-bayram-1953196317.html

https://ria.ru/20240616/pozdravlenie-1953182935.html

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россия, москва, саудовская аравия, равиль гайнутдин, владимир путин