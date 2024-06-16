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Муфтий Гайнутдин пожелал Путину помощи Аллаха для достижения побед - РИА Новости, 16.06.2024
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Религия
 
07:53 16.06.2024 (обновлено: 07:59 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/muftiy-1953198116.html
Муфтий Гайнутдин пожелал Путину помощи Аллаха для достижения побед
Муфтий Гайнутдин пожелал Путину помощи Аллаха для достижения побед - РИА Новости, 16.06.2024
Муфтий Гайнутдин пожелал Путину помощи Аллаха для достижения побед
Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин во время торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы пожелал президенту РФ Владимиру РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T07:53
2024-06-16T07:59
религия
россия
москва
саудовская аравия
равиль гайнутдин
владимир путин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин во время торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы пожелал президенту РФ Владимиру Путину помощи Аллаха. "От имени всех мусульман желаем нашему президенту помощи Аллаха для достижения побед. Мусульмане России всегда поддерживали и поддерживают своего президента. Мы благодарим президента за присланные поздравление в связи с Курбан-байрам. Желаем Владимиру Путину здоровья, успехов", - рассказал муфтий Гайнутдин в воскресенье во время торжественной проповеди в связи с Курбан-байрам. Религиозный деятель подчеркнул, что мусульмане РФ во время паломничества в Саудовскую Аравию молятся о благополучии своей страны. "Они молятся за всех нас в священных городах Мекке и Медине в период хаджа", - сообщил муфтий Гайнутдин.
https://ria.ru/20240616/kurban-bayram-1953196317.html
https://ria.ru/20240616/pozdravlenie-1953182935.html
россия
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россия, москва, саудовская аравия, равиль гайнутдин, владимир путин
Религия, Россия, Москва, Саудовская Аравия, Равиль Гайнутдин, Владимир Путин
Муфтий Гайнутдин пожелал Путину помощи Аллаха для достижения побед

Муфтий Гайнутдин на проповеди пожелал Путину помощи Аллаха для достижения побед

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин во время торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы пожелал президенту РФ Владимиру Путину помощи Аллаха.
«
"От имени всех мусульман желаем нашему президенту помощи Аллаха для достижения побед. Мусульмане России всегда поддерживали и поддерживают своего президента. Мы благодарим президента за присланные поздравление в связи с Курбан-байрам. Желаем Владимиру Путину здоровья, успехов", - рассказал муфтий Гайнутдин в воскресенье во время торжественной проповеди в связи с Курбан-байрам.
Торжественный намаз в Москве в связи с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
В Соборной мечети Москвы начинается намаз в связи с Курбан-байрамом
07:20
Религиозный деятель подчеркнул, что мусульмане РФ во время паломничества в Саудовскую Аравию молятся о благополучии своей страны.
"Они молятся за всех нас в священных городах Мекке и Медине в период хаджа", - сообщил муфтий Гайнутдин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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00:11
 
РелигияРоссияМоскваСаудовская АравияРавиль ГайнутдинВладимир Путин
 
 
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