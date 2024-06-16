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В Северной Осетии восстановят мост, разрушенный паводком в 2023 году

В Северной Осетии восстановят мост, разрушенный паводком в 2023 году - РИА Новости, 16.06.2024

В Северной Осетии восстановят мост, разрушенный паводком в 2023 году

Правительство РФ направит финансирование на реконструкцию в Северной Осетии моста через реку Терек, разрушенного из-за паводка в 2023 году, сообщается на... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T12:41

2024-06-16T12:41

2024-06-16T12:41

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство РФ направит финансирование на реконструкцию в Северной Осетии моста через реку Терек, разрушенного из-за паводка в 2023 году, сообщается на официальном сайте кабмина. "Республика Северная Осетия – Алания получит дополнительные субсидии на мероприятия по развитию дорожной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписано. С помощью федеральных средств в Северной Осетии будут выполнены работы по реконструкции моста через реку Терек, разрушенного из-за паводка весной 2023 года", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20231222/energetika-1917438215.html

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Ольга Фомченкова

терек, россия, республика северная осетия - алания, экономика, правительство рф