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В Северной Осетии восстановят мост, разрушенный паводком в 2023 году
В Северной Осетии восстановят мост, разрушенный паводком в 2023 году - РИА Новости, 16.06.2024
В Северной Осетии восстановят мост, разрушенный паводком в 2023 году
Правительство РФ направит финансирование на реконструкцию в Северной Осетии моста через реку Терек, разрушенного из-за паводка в 2023 году, сообщается на... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:41
2024-06-16T12:41
2024-06-16T12:41
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республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство РФ направит финансирование на реконструкцию в Северной Осетии моста через реку Терек, разрушенного из-за паводка в 2023 году, сообщается на официальном сайте кабмина. "Республика Северная Осетия – Алания получит дополнительные субсидии на мероприятия по развитию дорожной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписано. С помощью федеральных средств в Северной Осетии будут выполнены работы по реконструкции моста через реку Терек, разрушенного из-за паводка весной 2023 года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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терек, россия, республика северная осетия - алания, экономика, правительство рф
Терек, Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Экономика, Правительство РФ
В Северной Осетии восстановят мост, разрушенный паводком в 2023 году
Правительство выделит средства на восстановление после паводка моста через Терек