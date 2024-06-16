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В Северной Осетии восстановят мост, разрушенный паводком в 2023 году - РИА Новости, 16.06.2024
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12:41 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/most-1953226552.html
В Северной Осетии восстановят мост, разрушенный паводком в 2023 году
В Северной Осетии восстановят мост, разрушенный паводком в 2023 году - РИА Новости, 16.06.2024
В Северной Осетии восстановят мост, разрушенный паводком в 2023 году
Правительство РФ направит финансирование на реконструкцию в Северной Осетии моста через реку Терек, разрушенного из-за паводка в 2023 году, сообщается на... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:41
2024-06-16T12:41
терек
россия
республика северная осетия - алания
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство РФ направит финансирование на реконструкцию в Северной Осетии моста через реку Терек, разрушенного из-за паводка в 2023 году, сообщается на официальном сайте кабмина. "Республика Северная Осетия – Алания получит дополнительные субсидии на мероприятия по развитию дорожной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписано. С помощью федеральных средств в Северной Осетии будут выполнены работы по реконструкции моста через реку Терек, разрушенного из-за паводка весной 2023 года", - говорится в сообщении.
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терек, россия, республика северная осетия - алания, экономика, правительство рф
Терек, Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Экономика, Правительство РФ
В Северной Осетии восстановят мост, разрушенный паводком в 2023 году

Правительство выделит средства на восстановление после паводка моста через Терек

© РИА Новости / Фред Гринберг | Перейти в медиабанкРека Терек
Река Терек - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Река Терек. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство РФ направит финансирование на реконструкцию в Северной Осетии моста через реку Терек, разрушенного из-за паводка в 2023 году, сообщается на официальном сайте кабмина.
"Республика Северная Осетия – Алания получит дополнительные субсидии на мероприятия по развитию дорожной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписано. С помощью федеральных средств в Северной Осетии будут выполнены работы по реконструкции моста через реку Терек, разрушенного из-за паводка весной 2023 года", - говорится в сообщении.
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ТерекРоссияРеспублика Северная Осетия - АланияЭкономикаПравительство РФ
 
 
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