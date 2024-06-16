https://ria.ru/20240616/lovushka-1953264462.html

"Они попали в ловушку". В Швейцарии забили тревогу из-за решения Зеленского

"Они попали в ловушку". В Швейцарии забили тревогу из-за решения Зеленского - РИА Новости, 16.06.2024

"Они попали в ловушку". В Швейцарии забили тревогу из-за решения Зеленского

Владимир Зеленский, запретив переговоры с президентом России Владимиром Путиным, загнал Украину в ловушку, заявил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T17:50

2024-06-16T17:50

2024-06-16T18:52

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский, запретив переговоры с президентом России Владимиром Путиным, загнал Украину в ловушку, заявил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Мы видим, что Зеленский на самом деле боится вести переговоры и, по сути, издал указ, который предотвращает любые переговоры с Россией. <…> Теперь они попали в такую ловушку, они сами себя загнали в нее", — отметил он.По словам бывшего военного, глава киевского режима находится в очень плохом положении, потому что он знает, что не сможет добиться успеха. Возможность, которая была у него в марте 2022 года, получить очень выгодное решение, уже упущена, пояснил Бод."Идея состоит в том, чтобы ослабить, <…> обескровить Россию, но проблема в том, что Россия не обескровлена. Украина обескровлена, и мы сейчас находимся в ситуации, когда Украина попала в свою собственную ловушку", — резюмировал полковник.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.

https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953243806.html

https://ria.ru/20240616/front-1953255125.html

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в мире, россия, украина, швейцария, владимир путин, владимир зеленский