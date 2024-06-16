https://ria.ru/20240616/lada-1953203096.html

Президент "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации с ценами на Lada

Президент "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации с ценами на Lada - РИА Новости, 16.06.2024

Президент "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации с ценами на Lada

Прецедентов необоснованного завышения цен на автомобили Lada со стороны дилеров сейчас нет, в автосалонах могут предлагать дополнительные опции, но по желанию... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T09:05

2024-06-16T09:05

2024-06-16T09:05

авто

тольятти

ижевск

россия

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автоваз

lada vesta

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Прецедентов необоснованного завышения цен на автомобили Lada со стороны дилеров сейчас нет, в автосалонах могут предлагать дополнительные опции, но по желанию клиента можно приобрести машину и без них - в базовой комплектации - по рекомендованной розничной цене автопроизводителя, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. В прошлом году автоконцерн ввел предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети. Тогда Соколов отмечал, что завышение стоимости будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта. "Сегодня я вообще не слышу никаких замечаний в наших соцсетях о том, что рекомендованная цена на Lada отличается от ценовой политики, проводимой дилерскими центрами во всех регионах страны. Напомню, что их сегодня уже почти 320", - сказал он. "Конечно же дилеры - и это тоже их задача - могут предложить клиенту различные дополнительные опции и услуги, в том числе связанные с улучшением шумоизоляции или страховыми продуктами. Это их право, на этом они зарабатывают деньги и улучшают качество обслуживания. Большинству наших клиентов такие услуги необходимы, и эти дополнительные опции очень востребованы. Но если говорить о "голом" автомобиле без каких-либо дополнений и опций, то его могут продать по рекомендованной цене в любом дилерском центре", - добавил топ-менеджер. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).

https://ria.ru/20240615/sokolov-1953087222.html

https://ria.ru/20240603/lada--1950160747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, тольятти, ижевск, россия, максим соколов, автоваз, lada vesta