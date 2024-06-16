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Президент Кубы поднялся на борт фрегата "Адмирал Горшков"
Президент Кубы поднялся на борт фрегата "Адмирал Горшков" - РИА Новости, 16.06.2024
Президент Кубы поднялся на борт фрегата "Адмирал Горшков"
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что поднялся на борт российского фрегата "Адмирал Горшков", прибывшего в Гавану, и приветствовал российских РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T05:12
2024-06-16T05:12
2024-06-16T06:00
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МЕХИКО, 16 июн - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что поднялся на борт российского фрегата "Адмирал Горшков", прибывшего в Гавану, и приветствовал российских моряков."Сегодня мы осмотрели интерьер фрегата "Адмирал Горшков" и палубу подводной лодки "Казань" — кораблей ВМФ России, находящихся с официальным визитом в порту Гаваны. Потрясающий и приятный день, даже во время непрекращающегося дождя. Добро пожаловать, друзья из России", — написал президент в своем блоге в Х. Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла в среду в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлится с 12 по 17 июня.
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гавана, мигель диас-канель бермудес, вмф рф, куба
Гавана, Мигель Диас-Канель Бермудес, ВМФ РФ, Куба
Президент Кубы поднялся на борт фрегата "Адмирал Горшков"
Президент Кубы Бермудес поднялся на борт "Адмирала Горшкова" в порту Гаваны