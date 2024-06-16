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На конференции по Украине призвали к обмену и освобождению всех пленных - РИА Новости, 16.06.2024
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16:20 16.06.2024 (обновлено: 16:21 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953253244.html
На конференции по Украине призвали к обмену и освобождению всех пленных
На конференции по Украине призвали к обмену и освобождению всех пленных - РИА Новости, 16.06.2024
На конференции по Украине призвали к обмену и освобождению всех пленных
Совместное коммюнике по итогам конференции по Украине в Швейцарии призывает к обмену и освобождению всех военнопленных, говорится в итоговом документе. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T16:20
2024-06-16T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
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БЮРГЕНШТОК, 16 июн - РИА Новости. Совместное коммюнике по итогам конференции по Украине в Швейцарии призывает к обмену и освобождению всех военнопленных, говорится в итоговом документе. "Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена" - сообщается в коммюнике. Также участники мероприятия призвали к возвращению на Украину "всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей" и всех другие украинских гражданских лиц, "которые были задержаны незаконно".
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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в мире, украина, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария
На конференции по Украине призвали к обмену и освобождению всех пленных

Коммюнике конференции по Украине призывает к обмену и освобождению всех пленных

© РИА Новости / Александр ВильфБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Берн. Архивное фото
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БЮРГЕНШТОК, 16 июн - РИА Новости. Совместное коммюнике по итогам конференции по Украине в Швейцарии призывает к обмену и освобождению всех военнопленных, говорится в итоговом документе.
"Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена" - сообщается в коммюнике.
Также участники мероприятия призвали к возвращению на Украину "всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей" и всех другие украинских гражданских лиц, "которые были задержаны незаконно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцария
 
 
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