https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953253244.html
На конференции по Украине призвали к обмену и освобождению всех пленных
На конференции по Украине призвали к обмену и освобождению всех пленных - РИА Новости, 16.06.2024
На конференции по Украине призвали к обмену и освобождению всех пленных
Совместное коммюнике по итогам конференции по Украине в Швейцарии призывает к обмену и освобождению всех военнопленных, говорится в итоговом документе. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T16:20
2024-06-16T16:20
2024-06-16T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852217406_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9edbe5ad7efc4036ba2dfd272c03ab6c.jpg
БЮРГЕНШТОК, 16 июн - РИА Новости. Совместное коммюнике по итогам конференции по Украине в Швейцарии призывает к обмену и освобождению всех военнопленных, говорится в итоговом документе. "Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена" - сообщается в коммюнике. Также участники мероприятия призвали к возвращению на Украину "всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей" и всех другие украинских гражданских лиц, "которые были задержаны незаконно".
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
украина
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852217406_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_78b3921062fb654b3ae73ff6d1b13476.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария
На конференции по Украине призвали к обмену и освобождению всех пленных
Коммюнике конференции по Украине призывает к обмену и освобождению всех пленных