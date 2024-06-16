https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953253244.html

На конференции по Украине призвали к обмену и освобождению всех пленных

На конференции по Украине призвали к обмену и освобождению всех пленных - РИА Новости, 16.06.2024

На конференции по Украине призвали к обмену и освобождению всех пленных

Совместное коммюнике по итогам конференции по Украине в Швейцарии призывает к обмену и освобождению всех военнопленных, говорится в итоговом документе. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T16:20

2024-06-16T16:20

2024-06-16T16:21

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БЮРГЕНШТОК, 16 июн - РИА Новости. Совместное коммюнике по итогам конференции по Украине в Швейцарии призывает к обмену и освобождению всех военнопленных, говорится в итоговом документе. "Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена" - сообщается в коммюнике. Также участники мероприятия призвали к возвращению на Украину "всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей" и всех другие украинских гражданских лиц, "которые были задержаны незаконно".

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