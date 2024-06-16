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Ватикан не подписал декларацию конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/konfere-1953287753.html
Ватикан не подписал декларацию конференции по Украине в Швейцарии
Ватикан не подписал декларацию конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2024
Ватикан не подписал декларацию конференции по Украине в Швейцарии
Святой престол Ватикана не подписал декларацию саммита по Украине в Швейцарии в соответствии со своим статусом наблюдателя, сообщили РИА Новости в ватиканской... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T21:10
2024-06-16T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
ватикан
швейцария
украина
пьетро паролин
оон
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ВАТИКАН, 16 июн - РИА Новости. Святой престол Ватикана не подписал декларацию саммита по Украине в Швейцарии в соответствии со своим статусом наблюдателя, сообщили РИА Новости в ватиканской Службе печати. "Он (Святой престол) не подписывает итоговые декларации, что соответствует его статусу наблюдателя", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий запрос. Ватикан, являясь самостоятельным государством, имеет статус официального наблюдателя в ООН, пользуясь, по сути, всеми правами полноправного члена, за исключением права голоса. На конференции в Швейцарии Святой престол представлял государственный секретарь, кардинал Пьетро Паролин.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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в мире, ватикан, швейцария, украина, пьетро паролин, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ватикан, Швейцария, Украина, Пьетро Паролин, ООН
Ватикан не подписал декларацию конференции по Украине в Швейцарии

Ватикан не подписал декларацию конференции по Украине, будучи наблюдателем

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСобор и площадь Святого Петра в Ватикане
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 16 июн - РИА Новости. Святой престол Ватикана не подписал декларацию саммита по Украине в Швейцарии в соответствии со своим статусом наблюдателя, сообщили РИА Новости в ватиканской Службе печати.
"Он (Святой престол) не подписывает итоговые декларации, что соответствует его статусу наблюдателя", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий запрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
Вчера, 16:53
Ватикан, являясь самостоятельным государством, имеет статус официального наблюдателя в ООН, пользуясь, по сути, всеми правами полноправного члена, за исключением права голоса.
На конференции в Швейцарии Святой престол представлял государственный секретарь, кардинал Пьетро Паролин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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15 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВатиканШвейцарияУкраинаПьетро ПаролинООН
 
 
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