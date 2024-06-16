https://ria.ru/20240616/konfere-1953287753.html
Ватикан не подписал декларацию конференции по Украине в Швейцарии
Ватикан не подписал декларацию конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2024
Ватикан не подписал декларацию конференции по Украине в Швейцарии
Святой престол Ватикана не подписал декларацию саммита по Украине в Швейцарии в соответствии со своим статусом наблюдателя, сообщили РИА Новости в ватиканской... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T21:10
2024-06-16T21:10
2024-06-16T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
ватикан
швейцария
украина
пьетро паролин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/49/1562604953_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_00cf3061a107a9a107a70e040afc0df7.jpg
ВАТИКАН, 16 июн - РИА Новости. Святой престол Ватикана не подписал декларацию саммита по Украине в Швейцарии в соответствии со своим статусом наблюдателя, сообщили РИА Новости в ватиканской Службе печати. "Он (Святой престол) не подписывает итоговые декларации, что соответствует его статусу наблюдателя", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий запрос. Ватикан, являясь самостоятельным государством, имеет статус официального наблюдателя в ООН, пользуясь, по сути, всеми правами полноправного члена, за исключением права голоса. На конференции в Швейцарии Святой престол представлял государственный секретарь, кардинал Пьетро Паролин.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
ватикан
швейцария
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/49/1562604953_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_3c4ebd9426c8dab96700ac0e686b89f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ватикан, швейцария, украина, пьетро паролин, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ватикан, Швейцария, Украина, Пьетро Паролин, ООН
Ватикан не подписал декларацию конференции по Украине в Швейцарии
Ватикан не подписал декларацию конференции по Украине, будучи наблюдателем