https://ria.ru/20240616/konfere-1953287753.html

Ватикан не подписал декларацию конференции по Украине в Швейцарии

Ватикан не подписал декларацию конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2024

Ватикан не подписал декларацию конференции по Украине в Швейцарии

Святой престол Ватикана не подписал декларацию саммита по Украине в Швейцарии в соответствии со своим статусом наблюдателя, сообщили РИА Новости в ватиканской... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T21:10

2024-06-16T21:10

2024-06-16T21:10

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ВАТИКАН, 16 июн - РИА Новости. Святой престол Ватикана не подписал декларацию саммита по Украине в Швейцарии в соответствии со своим статусом наблюдателя, сообщили РИА Новости в ватиканской Службе печати. "Он (Святой престол) не подписывает итоговые декларации, что соответствует его статусу наблюдателя", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий запрос. Ватикан, являясь самостоятельным государством, имеет статус официального наблюдателя в ООН, пользуясь, по сути, всеми правами полноправного члена, за исключением права голоса. На конференции в Швейцарии Святой престол представлял государственный секретарь, кардинал Пьетро Паролин.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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в мире, ватикан, швейцария, украина, пьетро паролин, оон