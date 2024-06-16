Юрист рассказал, кто с июля будет меньше платить за “коммуналку”
Доцент Моисеев: с 1 июля многих россиян освободят от комиссий при оплате ЖКХ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. С 1 июля многих россиян освободят от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.
В конце апреля было принято правительственное распоряжение, определяющее перечень льготников. К ним относятся граждане старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи; пенсионеры; инвалиды; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий. Всех их также освободят и от уплаты пеней.
До осени 2020 года затраты на банковские комиссии учитывались в самих тарифах, однако после этого поставщики услуг ЖКХ самостоятельно стали заключать договора с организациями, занимающимися приемом платежей, из-за чего и появилась комиссия. Теперь льготные категории избавят от необходимости ее уплаты..