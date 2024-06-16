https://ria.ru/20240616/kommunalka-1953183483.html

Юрист рассказал, кто с июля будет меньше платить за “коммуналку”

Юрист рассказал, кто с июля будет меньше платить за “коммуналку” - РИА Новости, 16.06.2024

Юрист рассказал, кто с июля будет меньше платить за “коммуналку”

С 1 июля многих россиян освободят от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T02:17

2024-06-16T02:17

2024-06-16T05:04

общество

жкх

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. С 1 июля многих россиян освободят от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.В конце апреля было принято правительственное распоряжение, определяющее перечень льготников. К ним относятся граждане старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи; пенсионеры; инвалиды; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий. Всех их также освободят и от уплаты пеней.До осени 2020 года затраты на банковские комиссии учитывались в самих тарифах, однако после этого поставщики услуг ЖКХ самостоятельно стали заключать договора с организациями, занимающимися приемом платежей, из-за чего и появилась комиссия. Теперь льготные категории избавят от необходимости ее уплаты..

https://ria.ru/20240601/zhkkh-1949812005.html

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2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, жкх, рэу имени г. в. плеханова