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Юрист рассказал, кто с июля будет меньше платить за “коммуналку” - РИА Новости, 16.06.2024
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02:17 16.06.2024 (обновлено: 05:04 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/kommunalka-1953183483.html
Юрист рассказал, кто с июля будет меньше платить за “коммуналку”
Юрист рассказал, кто с июля будет меньше платить за “коммуналку” - РИА Новости, 16.06.2024
Юрист рассказал, кто с июля будет меньше платить за “коммуналку”
С 1 июля многих россиян освободят от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T02:17
2024-06-16T05:04
общество
жкх
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. С 1 июля многих россиян освободят от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.В конце апреля было принято правительственное распоряжение, определяющее перечень льготников. К ним относятся граждане старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи; пенсионеры; инвалиды; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий. Всех их также освободят и от уплаты пеней.До осени 2020 года затраты на банковские комиссии учитывались в самих тарифах, однако после этого поставщики услуг ЖКХ самостоятельно стали заключать договора с организациями, занимающимися приемом платежей, из-за чего и появилась комиссия. Теперь льготные категории избавят от необходимости ее уплаты..
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общество, жкх, рэу имени г. в. плеханова
Общество, ЖКХ, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Юрист рассказал, кто с июля будет меньше платить за “коммуналку”

Доцент Моисеев: с 1 июля многих россиян освободят от комиссий при оплате ЖКХ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. С 1 июля многих россиян освободят от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.
В конце апреля было принято правительственное распоряжение, определяющее перечень льготников. К ним относятся граждане старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи; пенсионеры; инвалиды; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий. Всех их также освободят и от уплаты пеней.
До осени 2020 года затраты на банковские комиссии учитывались в самих тарифах, однако после этого поставщики услуг ЖКХ самостоятельно стали заключать договора с организациями, занимающимися приемом платежей, из-за чего и появилась комиссия. Теперь льготные категории избавят от необходимости ее уплаты..
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Россиян предупредили о скором подорожании "коммуналки"
1 июня, 02:15
 
ОбществоЖКХРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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