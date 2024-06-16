Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области создадут Центр защиты китов - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/kit-1953294620.html
В Мурманской области создадут Центр защиты китов
В Мурманской области создадут Центр защиты китов - РИА Новости, 16.06.2024
В Мурманской области создадут Центр защиты китов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил создать в регионе Центр защиты китов по итогам спасательной операции, в ходе которой из кокона рыболовных... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T23:17
2024-06-16T23:17
общество
мурманская область
кольский полуостров
дальний восток
андрей чибис
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
совет по морским млекопитающим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952150695_38:0:2274:1258_1920x0_80_0_0_99d6e9da7645e547dcee495150e7d972.jpg
МУРМАНСК, 16 июн — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил создать в регионе Центр защиты китов по итогам спасательной операции, в ходе которой из кокона рыболовных сетей был освобожден кит Станислав, об этом сообщило региональное министерство информационной политики. В правительстве области совместно с оперативной группой по спасению кита, созданной по поручению губернатора, подвели итоги успешного завершения операции. В состав опергруппы вошли представители министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, Росприроднадзора, АО "Кольская ГМК", турбизнеса, Совета по морским млекопитающим, специалисты по спасению морских млекопитающих "Бумеранг". В ходе встречи Чибис выразил слова признательности всем, кто принимал участие в операции, а также вручил благодарственные письма за вклад в сохранение популяции краснокнижных видов животных Кольского полуострова. "Спасибо огромное всем тем, кто помогал. Это командная работа, которая дала свой результат", - отметил губернатор, чьи слова приводятся в сообщении. Раненого кита, запутавшегося в обрывках сетей, в начале июня обнаружили туристы в Териберке, где позже был развернут передвижной штаб по спасению морского млекопитающего. С 11 июня начались работы по освобождению животного. В ночь на воскресенье после двухчасовой погони спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного. Операция прошла успешно, сеть извлекли. "Кит застрял в веревке диаметром в три метра. Веревка не позволяла ему полноценно открыть рот, из-за чего он не мог хорошо питаться. Сейчас животное свободно. Нами принято решение создать на территории нашего региона Центр защиты китов. В том числе, чтобы была оперативная группа реагирования, если какой-то кит снова окажется в опасности. Коллеги с Дальнего Востока помогут обучить наших спасателей и передадут опыт спасения", - отметил Андрей Чибис. Пятого июня туристы обнаружили в Баренцевом море в районе Териберки Мурманской области краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в рыболовных сетях. Он был ранен и не мог полностью открыть пасть, что грозило животному гибелью. Неравнодушные туристы нарекли кита Станиславом.
https://ria.ru/20240522/moskvarium-1947650518.html
https://ria.ru/20240530/48_krolikov-1949248811.html
мурманская область
кольский полуостров
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952150695_318:0:1995:1258_1920x0_80_0_0_ec683e94d57047aee8aaff43c1a11182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мурманская область, кольский полуостров, дальний восток, андрей чибис, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), совет по морским млекопитающим
Общество, Мурманская область, Кольский полуостров, Дальний Восток, Андрей Чибис, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Совет по морским млекопитающим
В Мурманской области создадут Центр защиты китов

В Мурманской области создадут Центр защиты китов после спасения Станислава

© Анастасия КуницаГорбатый кит Станислав, который запутался в рыболовных сетях недалеко от поселка Териберка в Мурманской области. Кадр видео
Горбатый кит Станислав, который запутался в рыболовных сетях недалеко от поселка Териберка в Мурманской области. Кадр видео
© Анастасия Куница
Горбатый кит Станислав, который запутался в рыболовных сетях недалеко от поселка Териберка в Мурманской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 16 июн — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил создать в регионе Центр защиты китов по итогам спасательной операции, в ходе которой из кокона рыболовных сетей был освобожден кит Станислав, об этом сообщило региональное министерство информационной политики.
В правительстве области совместно с оперативной группой по спасению кита, созданной по поручению губернатора, подвели итоги успешного завершения операции. В состав опергруппы вошли представители министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, Росприроднадзора, АО "Кольская ГМК", турбизнеса, Совета по морским млекопитающим, специалисты по спасению морских млекопитающих "Бумеранг".
Косатка Ная в Москвариуме
Косатка Ная выбрала себе любимую игрушку
22 мая, 13:58
В ходе встречи Чибис выразил слова признательности всем, кто принимал участие в операции, а также вручил благодарственные письма за вклад в сохранение популяции краснокнижных видов животных Кольского полуострова.
"Спасибо огромное всем тем, кто помогал. Это командная работа, которая дала свой результат", - отметил губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.
Раненого кита, запутавшегося в обрывках сетей, в начале июня обнаружили туристы в Териберке, где позже был развернут передвижной штаб по спасению морского млекопитающего. С 11 июня начались работы по освобождению животного. В ночь на воскресенье после двухчасовой погони спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного. Операция прошла успешно, сеть извлекли.
"Кит застрял в веревке диаметром в три метра. Веревка не позволяла ему полноценно открыть рот, из-за чего он не мог хорошо питаться. Сейчас животное свободно. Нами принято решение создать на территории нашего региона Центр защиты китов. В том числе, чтобы была оперативная группа реагирования, если какой-то кит снова окажется в опасности. Коллеги с Дальнего Востока помогут обучить наших спасателей и передадут опыт спасения", - отметил Андрей Чибис.
Пятого июня туристы обнаружили в Баренцевом море в районе Териберки Мурманской области краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в рыболовных сетях. Он был ранен и не мог полностью открыть пасть, что грозило животному гибелью. Неравнодушные туристы нарекли кита Станиславом.
Пожарный МЧС России спасает кролика во время пожара в Астрахани - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В Астрахани из горящего сарая спасли 48 кроликов
30 мая, 01:46
 
ОбществоМурманская областьКольский полуостровДальний ВостокАндрей ЧибисФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Совет по морским млекопитающим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала