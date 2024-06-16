В Мурманской области создадут Центр защиты китов
В Мурманской области создадут Центр защиты китов после спасения Станислава
© Анастасия КуницаГорбатый кит Станислав, который запутался в рыболовных сетях недалеко от поселка Териберка в Мурманской области. Кадр видео
Горбатый кит Станислав, который запутался в рыболовных сетях недалеко от поселка Териберка в Мурманской области. Кадр видео
МУРМАНСК, 16 июн — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил создать в регионе Центр защиты китов по итогам спасательной операции, в ходе которой из кокона рыболовных сетей был освобожден кит Станислав, об этом сообщило региональное министерство информационной политики.
В правительстве области совместно с оперативной группой по спасению кита, созданной по поручению губернатора, подвели итоги успешного завершения операции. В состав опергруппы вошли представители министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, Росприроднадзора, АО "Кольская ГМК", турбизнеса, Совета по морским млекопитающим, специалисты по спасению морских млекопитающих "Бумеранг".
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В ходе встречи Чибис выразил слова признательности всем, кто принимал участие в операции, а также вручил благодарственные письма за вклад в сохранение популяции краснокнижных видов животных Кольского полуострова.
"Спасибо огромное всем тем, кто помогал. Это командная работа, которая дала свой результат", - отметил губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.
Раненого кита, запутавшегося в обрывках сетей, в начале июня обнаружили туристы в Териберке, где позже был развернут передвижной штаб по спасению морского млекопитающего. С 11 июня начались работы по освобождению животного. В ночь на воскресенье после двухчасовой погони спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного. Операция прошла успешно, сеть извлекли.
"Кит застрял в веревке диаметром в три метра. Веревка не позволяла ему полноценно открыть рот, из-за чего он не мог хорошо питаться. Сейчас животное свободно. Нами принято решение создать на территории нашего региона Центр защиты китов. В том числе, чтобы была оперативная группа реагирования, если какой-то кит снова окажется в опасности. Коллеги с Дальнего Востока помогут обучить наших спасателей и передадут опыт спасения", - отметил Андрей Чибис.
Пятого июня туристы обнаружили в Баренцевом море в районе Териберки Мурманской области краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в рыболовных сетях. Он был ранен и не мог полностью открыть пасть, что грозило животному гибелью. Неравнодушные туристы нарекли кита Станиславом.
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