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У берегов Териберки спасли кита, запутавшегося в сетях - РИА Новости, 16.06.2024
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Хорошие новости
 
09:58 16.06.2024 (обновлено: 10:25 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/kit-1953208421.html
У берегов Териберки спасли кита, запутавшегося в сетях
У берегов Териберки спасли кита, запутавшегося в сетях - РИА Новости, 16.06.2024
У берегов Териберки спасли кита, запутавшегося в сетях
Спасателям удалось снять рыболовные сети с горбатого кита Станислава, который запутался в них у побережья в районе села Териберка в Мурманской области,... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T09:58
2024-06-16T10:25
хорошие новости
мурманская область
баренцево море
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильский никель
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МУРМАНСК, 16 июн — РИА Новости. Спасателям удалось снять рыболовные сети с горбатого кита Станислава, который запутался в них у побережья в районе села Териберка в Мурманской области, рассказал глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале. "Удалось снять веревку с кита. После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного", — написала она. По словам Радионовой, операция прошла успешно. Она также поблагодарила спасателей, общественников, ученых и компанию "Норникель", выделившую силы и средства для освобождения животного. Краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в рыболовных сетях, 5 июня заметили в Баренцевом море туристы. Кит был ранен и не мог полностью открыть пасть, это грозило ему гибелью. Туристы назвали кита Станиславом.Поиски кита заняли почти неделю, только 11 июня стало известно, что его обнаружили живым. После этого специалисты приступили к спасательной операции.
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мурманская область, баренцево море, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильский никель
Хорошие новости, Мурманская область, Баренцево море, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Норильский никель
У берегов Териберки спасли кита, запутавшегося в сетях

Запутавшегося в сетях у берегов Териберки кита Станислава удалось спасти

© Фото : Светлана Радионова / TelegramСпасатели сняли рыболовные сети с горбатого кита Станислава, который запутался в них у берегов села Териберка в Мурманской области
Спасатели сняли рыболовные сети с горбатого кита Станислава, который запутался в них у берегов села Териберка в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : Светлана Радионова / Telegram
Спасатели сняли рыболовные сети с горбатого кита Станислава, который запутался в них у берегов села Териберка в Мурманской области
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 16 июн — РИА Новости. Спасателям удалось снять рыболовные сети с горбатого кита Станислава, который запутался в них у побережья в районе села Териберка в Мурманской области, рассказал глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.
"Удалось снять веревку с кита. После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного", — написала она.
По словам Радионовой, операция прошла успешно. Она также поблагодарила спасателей, общественников, ученых и компанию "Норникель", выделившую силы и средства для освобождения животного.
Краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в рыболовных сетях, 5 июня заметили в Баренцевом море туристы. Кит был ранен и не мог полностью открыть пасть, это грозило ему гибелью. Туристы назвали кита Станиславом.
Поиски кита заняли почти неделю, только 11 июня стало известно, что его обнаружили живым. После этого специалисты приступили к спасательной операции.
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Хорошие новостиМурманская областьБаренцево мореСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Норильский никель
 
 
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