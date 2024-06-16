https://ria.ru/20240616/kit-1953208421.html

У берегов Териберки спасли кита, запутавшегося в сетях

У берегов Териберки спасли кита, запутавшегося в сетях - РИА Новости, 16.06.2024

У берегов Териберки спасли кита, запутавшегося в сетях

Спасателям удалось снять рыболовные сети с горбатого кита Станислава, который запутался в них у побережья в районе села Териберка в Мурманской области,... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T09:58

2024-06-16T09:58

2024-06-16T10:25

хорошие новости

мурманская область

баренцево море

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

норильский никель

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МУРМАНСК, 16 июн — РИА Новости. Спасателям удалось снять рыболовные сети с горбатого кита Станислава, который запутался в них у побережья в районе села Териберка в Мурманской области, рассказал глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале. "Удалось снять веревку с кита. После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного", — написала она. По словам Радионовой, операция прошла успешно. Она также поблагодарила спасателей, общественников, ученых и компанию "Норникель", выделившую силы и средства для освобождения животного. Краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в рыболовных сетях, 5 июня заметили в Баренцевом море туристы. Кит был ранен и не мог полностью открыть пасть, это грозило ему гибелью. Туристы назвали кита Станиславом.Поиски кита заняли почти неделю, только 11 июня стало известно, что его обнаружили живым. После этого специалисты приступили к спасательной операции.

https://ria.ru/20240610/loshad-1952053195.html

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мурманская область, баренцево море, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильский никель