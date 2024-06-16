https://ria.ru/20240616/izrail-1953244464.html
В ООН прокомментировали решение Израиля о "тактической паузе" в Газе
В ООН прокомментировали решение Израиля о "тактической паузе" в Газе - РИА Новости, 16.06.2024
В ООН прокомментировали решение Израиля о "тактической паузе" в Газе
В ООН приветствуют решение Израиля о введении в гуманитарных целях ежедневной "тактической паузы" в военных действиях на юге секторе Газа, но надеются на... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T15:18
2024-06-16T15:18
2024-06-16T15:18
в мире
израиль
салах-эд-дин (мухафаза)
рафах (провинция)
йенс лерке
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В ООН приветствуют решение Израиля о введении в гуманитарных целях ежедневной "тактической паузы" в военных действиях на юге секторе Газа, но надеются на дальнейшие конкретные меры, передает агентство Франс Пресс. "Мы приветствуем это объявление... Оно еще не привело к поступлению большей помощи нуждающимся людям... Мы надеемся, что оно приведет к дальнейшим конкретным мерам со стороны Израиля для решения давних проблем, которые препятствуют значимому гуманитарному реагированию в Газе", - цитирует агентство в воскресенье слова из письма представителя офиса ООН по гуманитарным вопросам Йенса Лерке. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила ранее в воскресенье о введении в гуманитарных целях ежедневной "тактической паузы" в военных действиях в секторе Газа в районе дороги, которая ведет от КПП "Керем-Шалом" к дороге Салах-эд-Дин "и далее на север" с 8.00 до 19.00. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240616/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240612/izrail-1952331335.html
https://ria.ru/20240610/gaza-1951070031.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, салах-эд-дин (мухафаза), рафах (провинция), йенс лерке, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Салах-эд-Дин (мухафаза), Рафах (провинция), Йенс Лерке, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН прокомментировали решение Израиля о "тактической паузе" в Газе
AFP: ООН приветствует решение Израиля о ежедневной "тактической паузе" в Газе
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
В ООН приветствуют решение Израиля о введении в гуманитарных целях ежедневной "тактической паузы" в военных действиях на юге секторе Газа, но надеются на дальнейшие конкретные меры, передает агентство Франс Пресс
.
"Мы приветствуем это объявление... Оно еще не привело к поступлению большей помощи нуждающимся людям... Мы надеемся, что оно приведет к дальнейшим конкретным мерам со стороны Израиля для решения давних проблем, которые препятствуют значимому гуманитарному реагированию в Газе", - цитирует агентство в воскресенье слова из письма представителя офиса ООН по гуманитарным вопросам Йенса Лерке.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила ранее в воскресенье о введении в гуманитарных целях ежедневной "тактической паузы" в военных действиях в секторе Газа в районе дороги, которая ведет от КПП "Керем-Шалом" к дороге Салах-эд-Дин "и далее на север" с 8.00 до 19.00.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.