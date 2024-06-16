Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее возбудили четвертое дело после гибели девочки от рук отца - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 16.06.2024 (обновлено: 05:57 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/istyazanie-1953185814.html
В Адыгее возбудили четвертое дело после гибели девочки от рук отца
В Адыгее возбудили четвертое дело после гибели девочки от рук отца - РИА Новости, 16.06.2024
В Адыгее возбудили четвертое дело после гибели девочки от рук отца
Следователи СК в Адыгее после гибели трехлетней девочки, которую до смерти избил отец, завели четвертое уголовное дело об истязании родителями, сообщили в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T01:46
2024-06-16T05:57
россия
адыгейск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Следователи СК в Адыгее после гибели трехлетней девочки, которую до смерти избил отец, завели четвертое уголовное дело об истязании родителями, сообщили в республиканском главке СК.В начале июня в прокуратуре региона возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Затем следователи завели еще два уголовных дела – в отношении матери ребенка за неисполнение обязанностей по воспитанию и должностных лиц органов опеки за халатность. По версии следствия, 30 мая житель Адыгейска нанес своей трехлетней дочери телесные повреждения, от которых ребенок скончался. Уточнялось, что девочка проживал с родителями с марта. Ранее ребенок находился в социальном учреждении."Возбуждено уголовное дело в отношении родителей по признакам преступления, предусмотренного пунктами "г, е" части 2 статьи 117 УК РФ, (истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетнего находящегося в беспомощном состоянии)", — говорится в сообщении. Установлено, что родители регулярно наносили ребенку побои. По данным следствия, мама девочки задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20240611/dtp-1952249012.html
россия
адыгейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, адыгейск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Адыгейск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Адыгее возбудили четвертое дело после гибели девочки от рук отца

В Адыгее возбудили дело об истязании ребенка после гибели девочки от рук отца

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Следователи СК в Адыгее после гибели трехлетней девочки, которую до смерти избил отец, завели четвертое уголовное дело об истязании родителями, сообщили в республиканском главке СК.
В начале июня в прокуратуре региона возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Затем следователи завели еще два уголовных дела – в отношении матери ребенка за неисполнение обязанностей по воспитанию и должностных лиц органов опеки за халатность.
По версии следствия, 30 мая житель Адыгейска нанес своей трехлетней дочери телесные повреждения, от которых ребенок скончался. Уточнялось, что девочка проживал с родителями с марта. Ранее ребенок находился в социальном учреждении.
"Возбуждено уголовное дело в отношении родителей по признакам преступления, предусмотренного пунктами "г, е" части 2 статьи 117 УК РФ, (истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетнего находящегося в беспомощном состоянии)", — говорится в сообщении.
Установлено, что родители регулярно наносили ребенку побои. По данным следствия, мама девочки задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Место ДТП на трассе Скандинавия в Ленинградской области
Водителя грузовика осудили за ДТП, в котором погибли две девочки
11 июня, 18:06
 
РоссияАдыгейскСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала