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В Адыгее возбудили четвертое дело после гибели девочки от рук отца
В Адыгее возбудили четвертое дело после гибели девочки от рук отца - РИА Новости, 16.06.2024
В Адыгее возбудили четвертое дело после гибели девочки от рук отца
Следователи СК в Адыгее после гибели трехлетней девочки, которую до смерти избил отец, завели четвертое уголовное дело об истязании родителями, сообщили в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T01:46
2024-06-16T01:46
2024-06-16T05:57
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происшествия
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КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Следователи СК в Адыгее после гибели трехлетней девочки, которую до смерти избил отец, завели четвертое уголовное дело об истязании родителями, сообщили в республиканском главке СК.В начале июня в прокуратуре региона возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Затем следователи завели еще два уголовных дела – в отношении матери ребенка за неисполнение обязанностей по воспитанию и должностных лиц органов опеки за халатность. По версии следствия, 30 мая житель Адыгейска нанес своей трехлетней дочери телесные повреждения, от которых ребенок скончался. Уточнялось, что девочка проживал с родителями с марта. Ранее ребенок находился в социальном учреждении."Возбуждено уголовное дело в отношении родителей по признакам преступления, предусмотренного пунктами "г, е" части 2 статьи 117 УК РФ, (истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетнего находящегося в беспомощном состоянии)", — говорится в сообщении. Установлено, что родители регулярно наносили ребенку побои. По данным следствия, мама девочки задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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россия, адыгейск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Адыгейск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Адыгее возбудили четвертое дело после гибели девочки от рук отца
В Адыгее возбудили дело об истязании ребенка после гибели девочки от рук отца
КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости.
Следователи СК в Адыгее после гибели трехлетней девочки, которую до смерти избил отец, завели четвертое уголовное дело об истязании родителями, сообщили
в республиканском главке СК.
В начале июня в прокуратуре региона возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Затем следователи завели еще два уголовных дела – в отношении матери ребенка за неисполнение обязанностей по воспитанию и должностных лиц органов опеки за халатность.
По версии следствия, 30 мая житель Адыгейска
нанес своей трехлетней дочери телесные повреждения, от которых ребенок скончался. Уточнялось, что девочка проживал с родителями с марта. Ранее ребенок находился в социальном учреждении.
"Возбуждено уголовное дело в отношении родителей по признакам преступления, предусмотренного пунктами "г, е" части 2 статьи 117 УК РФ, (истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетнего находящегося в беспомощном состоянии)", — говорится в сообщении.
Установлено, что родители регулярно наносили ребенку побои. По данным следствия, мама девочки задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.