https://ria.ru/20240616/internet-1952981544.html

"Эффект похлеще, чем в Афганистане". К чему привел эксперимент Илона Маска

"Эффект похлеще, чем в Афганистане". К чему привел эксперимент Илона Маска - РИА Новости, 16.06.2024

"Эффект похлеще, чем в Афганистане". К чему привел эксперимент Илона Маска

Скоростной интернет добрался в дождевые леса Амазонки. Доступ к Сети получили местные племена, которые и сейчас ведут жизнь охотников-собирателей. К тому, что... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T08:00

2024-06-16T08:00

2024-06-16T08:03

наука

илон маск

бразилия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a82b65b5f45644362b494407c90c7c31.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Скоростной интернет добрался в дождевые леса Амазонки. Доступ к Сети получили местные племена, которые и сейчас ведут жизнь охотников-собирателей. К тому, что произошло дальше, не был готов никто.Путь на Марс привел в джунглиАмериканский предприниматель Илон Маск мечтает колонизировать Марс. Для этого нужны деньги. Чтобы их заработать, бизнесмен придумал продавать интернет. Отправил на орбиту тысячи спутников системы Starlink, которые обеспечивают надежную связь в самых удаленных уголках планеты — был бы только специальный терминал для приема сигнала.По словам Маска, он создавал систему, чтобы "люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры". Но появление технологии привело к непредвиденным последствиям. Так, изобретатель всерьез испугался, что применение терминалов Starlink украинскими войсками может спровоцировать ядерную войну.К счастью, до этого пока не дошло. Тем временем Starlink и распространяемый им интернет в полной мере проявили свою неоднозначную природу в другом неожиданном месте — джунглях Амазонии, где живут племена охотников-собирателей.Выбор племениПлемя марубо впервые познакомилось с белыми людьми в конце XIX века. Бразилия переживала каучуковую лихорадку. Форсированная добыча ценного ресурса нанесла серьезный удар по коренным жителям Амазонии — уничтожила их охотничьи угодья и поселения.Выжившие получили доступ к благам цивилизации: железным инструментам, огнестрельному оружию. К началу Первой мировой лихорадка быстро сошла на нет. Марубо на несколько десятилетий вновь остались одни. За время повторной изоляции их инструменты пришли в негодность. В 1950-х одна из семей сама отправилась на поиски белых, чтобы начать натуральный обмен — дары леса на средства производства.С тех пор племя медленно, но верно интегрируется в большой мир, пытаясь при этом сохранить привычный образ жизни. У них есть охотничьи винтовки, моторные лодки, мобильные телефоны, современная одежда. Они стригутся по нынешней моде. Некоторые получили образование и переехали в города.Тем не менее народность по-прежнему живет в хижинах, ловит рыбу, охотится на обезьян и кабанов, выкапывает маниок (клубнеплодное растение) и пьет психотропную аяуаску. Но теперь у них есть кое-что поинтереснее шаманского галлюциногена. Племя установило в поселениях терминалы космической интернет-сети."Стингеры" для индейцевВ 2023 году один из вождей и по совместительству дизайнер в компании Coca-Cola Энок Марубо (все две тысячи членов племени носят эту фамилию) облачился в традиционные наряды и снял видеообращение из хижины малока. Попросил у спонсоров 15 тысяч долларов на 20 терминалов Starlink. По его словам, средства связи должны помочь индейцам общаться с родственниками и получать образование.На призыв откликнулась активистка из США Эллисон Рено. Она закупила терминалы на семейные деньги и организовала доставку. Вдохновлялась примером конгрессмена Чарли Уилсона, который добился поставки "Стингеров" афганским моджахедам: считается, что средства ПВО помогли победить Советский Союз. Правда, следствием стал Бен Ладен, но Рено, видимо, запамятовала."Один инструмент полностью изменит их жизни. Здравоохранение, образование, связь, охрана леса", — перечисляла она преимущества интернета в джунглях. Результат оказался столь же неоднозначным, как и со "Стингерами"."Тарелки" Starlink водрузили на столбах посреди поселений и подключили к солнечным батареям. Спустя девять месяцев 73-летняя Цайнама Марубо жаловалась журналисту The New York Times: "Молодежь стала ленивой из-за интернета. Изучают образ жизни белых людей".Кто не охотится, тот не естМарубо забросили традиционные занятия — и речь не только об изготовлении украшений, но и о добыче пропитания."Это настолько изменило распорядок дня, что стало пагубным, — признался Энок. — В деревне если не охотишься, не ловишь рыбу и не выращиваешь растения, то и не ешь".Дети и подростки полностью погрузились в виртуальный мир: видеоигры, соцсети, знакомства. Кроме того, отдельных юношей поймали за пересылкой порнороликов в чатах. При этом культура марубо не одобряет даже публичные поцелуи.За последний факт зацепились новостные агрегаторы. Более сотни интернет-ресурсов опубликовали заметки с заголовком о том, что племя "подсело на порно". The New York Times пришлось выпускать опровержение, а Маску — писать гневную отповедь в соцсети Х. Лидеры марубо назвали такие утверждения оскорбительными. "Интернет приносит много проблем", — сетовали они.Но есть и польза. Так, терминалы связи уже спасли жизнь члену племени, которому требовалась срочная помощь. До сих пор медиков вызывали по рации, что менее надежно. Кроме того, дети марубо действительно получают образование — теперь учителя могут вести уроки удаленно.Несмотря на очевидные недостатки Сети, 73-летняя Цайнама просит: "Пожалуйста, не забирайте наш интернет".Энок тверд: преимущества перевешивают. Но время работы Starlink ограничил — включает на несколько часов в день.Стрела в головуЕсли марубо постепенно интегрируются в современную жизнь, то другие племена по-прежнему живут в изоляции. По самым приблизительным оценкам, в мире более сотни неконтактных народов, свыше половины — в Амазонии (в основном в Бразилии, немного в Перу).Численность таких племен подсчитать невозможно. Однако, по косвенным признакам, она сокращается. Возможная причина — вырубка лесов и, следовательно, исчезновение охотничьих угодий.В последние годы индейцы Амазонии совершили несколько нападений на ученых и "цивилизованных" местных. В 2019-м представители одного из племен атаковали поселение в Перу. Одного жителя ранили стрелой в голову. Судя по всему, причиной агрессии стал недостаток продовольствия.Год спустя в бразильском штате Рондония неконтактное племя застрелило из лука исследователя Риели Францискато. По иронии судьбы он был известен как общественный защитник индейцев, ведущих первобытный образ жизни.Спасать или не спасатьДолгие годы в научной среде шли споры о том, стоит ли оберегать изолированные племена от цивилизации или же, напротив, нужно как можно скорее предоставить им доступ к современным благам. Еще в середине ХХ века принято было считать, что аборигены глубоко несчастны: страдают от голода, отсутствия медицины, ватерклозетов и прочих достижений прогресса. Однако труды американского антрополога Маршалла Салинса привели к переосмыслению этого подхода."Проанализировав экономические данные и механизмы в разных первобытных обществах, он выдвинул понятие общества первоначального изобилия, также известное как парадокс Салинса. Его суть заключается в том, что у "дикарей" на самом деле есть все что нужно и ничего лишнего. Зачем держать при себе множество вещей — они будут только отягощать", — объяснял этнолог Андрей Туторский.Кроме того, Салинс заметил, что племена, в которых не было неолитической революции, имеют большее право считаться обществом досуга, чем мы, ведь их представители работают в среднем всего четыре часа в день.Позднейшие исследования опровергли эти данные (все-таки охотникам-собирателям приходится как следует потрудиться), однако перелом в сознании уже произошел — цивилизованные люди перестали считать, что аборигенов следует спасать. Вместо этого им помогают сохранить традиционный уклад, оберегая от вторжения извне.Сегодня в некоторых странах территории, занятые изолированными племенами, объявили заповедными. Так, к индийскому острову Норт-Сентинел, где обитает агрессивный к чужакам изолированный народ, запрещено приближаться менее чем на пять миль под страхом уголовного наказания. Смельчака, который рискнет нарушить запрет, ждет быстрая смерть. Доставить местным жителям терминал Starlink очень непросто, так что, кажется, по крайней мере этот остров еще долго будет в офлайне.

https://ria.ru/20240501/tayna-1941791576.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, бразилия