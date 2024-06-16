https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html
Москвичей предупредили о грозе в понедельник
Москвичей предупредили о грозе в понедельник - РИА Новости, 16.06.2024
Москвичей предупредили о грозе в понедельник
Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы в понедельник. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T20:46
2024-06-16T20:46
2024-06-16T20:51
москва
общество
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы в понедельник. "По прогнозам синоптиков, завтра, 17 июня, в столице ожидается сильный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20240614/moskva-1952851104.html
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москва, общество
Москвичей предупредили о грозе в понедельник
Москвичей предупредили о сильном дожде и грозе в понедельник
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы
в понедельник.
"По прогнозам синоптиков, завтра, 17 июня, в столице ожидается сильный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.