https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html

Москвичей предупредили о грозе в понедельник

Москвичей предупредили о грозе в понедельник - РИА Новости, 16.06.2024

Москвичей предупредили о грозе в понедельник

Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы в понедельник. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T20:46

2024-06-16T20:46

2024-06-16T20:51

москва

общество

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за грозы в понедельник. "По прогнозам синоптиков, завтра, 17 июня, в столице ожидается сильный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240614/moskva-1952851104.html

москва

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москва, общество