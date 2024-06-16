Рейтинг@Mail.ru
"Такого не было": украинский генерал набросился на западных лидеров - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 16.06.2024 (обновлено: 18:08 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/general-1953263734.html
"Такого не было": украинский генерал набросился на западных лидеров
"Такого не было": украинский генерал набросился на западных лидеров - РИА Новости, 16.06.2024
"Такого не было": украинский генерал набросился на западных лидеров
Помощь Украине со стороны США снизилась до минимальных показателей, заявил бывший замглавы Генштаба ВСУ генерал в отставке Игорь Романенко в интервью телеканалу РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T17:47
2024-06-16T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
польша
вооруженные силы украины
анджей дуда
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_820daddd74d1f81bfd32b293fa1d1df7.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Помощь Украине со стороны США снизилась до минимальных показателей, заявил бывший замглавы Генштаба ВСУ генерал в отставке Игорь Романенко в интервью телеканалу "НТА"."Президент США извинился перед нашим президентом за паузу в поставке оружия, после чего предоставил следующий транш в размере 225 миллионов. Такого низкого показателя не было до этой полугодичной паузы, и это после непоставок за все это время", — пожаловался он.Генерал также напомнил, что Джо Байден обещал передать Украине находящиеся в Польше батареи Patriot, но вскоре президент республики Анджей Дуда отказался отдавать их. Как отметил Романенко, главе Петагона Ллойду Остину ничего не оставалось, кроме как заявить, что США и не планировали отправлять на Украину зенитно-ракетные комплексы из Польши."Вот такие отношения между нами и нашими союзниками", — заключил он.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240616/nato-1953255897.html
https://ria.ru/20240616/germaniya-1953239494.html
украина
сша
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2af76a5a44b337234e863dfe5dbfa615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, польша, вооруженные силы украины, анджей дуда, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Польша, Вооруженные силы Украины, Анджей Дуда, Джо Байден
"Такого не было": украинский генерал набросился на западных лидеров

Генерал Романенко: помощь США Украине упала до минимума

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Помощь Украине со стороны США снизилась до минимальных показателей, заявил бывший замглавы Генштаба ВСУ генерал в отставке Игорь Романенко в интервью телеканалу "НТА".
"Президент США извинился перед нашим президентом за паузу в поставке оружия, после чего предоставил следующий транш в размере 225 миллионов. Такого низкого показателя не было до этой полугодичной паузы, и это после непоставок за все это время", — пожаловался он.
Военные вертолеты на авиабазе НАТО - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
"Движение к войне": во Франции испугались решения НАТО
Вчера, 16:40
Генерал также напомнил, что Джо Байден обещал передать Украине находящиеся в Польше батареи Patriot, но вскоре президент республики Анджей Дуда отказался отдавать их. Как отметил Романенко, главе Петагона Ллойду Остину ничего не оставалось, кроме как заявить, что США и не планировали отправлять на Украину зенитно-ракетные комплексы из Польши.
«
"Вот такие отношения между нами и нашими союзниками", — заключил он.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц перед началом конференции по восстановлению Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
"Они все знают": в Германии неожиданно высказались о конференции по Украине
Вчера, 14:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАПольшаВооруженные силы УкраиныАнджей ДудаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала