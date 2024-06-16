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"Такого не было": украинский генерал набросился на западных лидеров
"Такого не было": украинский генерал набросился на западных лидеров - РИА Новости, 16.06.2024
"Такого не было": украинский генерал набросился на западных лидеров
Помощь Украине со стороны США снизилась до минимальных показателей, заявил бывший замглавы Генштаба ВСУ генерал в отставке Игорь Романенко в интервью телеканалу РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T17:47
2024-06-16T17:47
2024-06-16T18:08
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Помощь Украине со стороны США снизилась до минимальных показателей, заявил бывший замглавы Генштаба ВСУ генерал в отставке Игорь Романенко в интервью телеканалу "НТА"."Президент США извинился перед нашим президентом за паузу в поставке оружия, после чего предоставил следующий транш в размере 225 миллионов. Такого низкого показателя не было до этой полугодичной паузы, и это после непоставок за все это время", — пожаловался он.Генерал также напомнил, что Джо Байден обещал передать Украине находящиеся в Польше батареи Patriot, но вскоре президент республики Анджей Дуда отказался отдавать их. Как отметил Романенко, главе Петагона Ллойду Остину ничего не оставалось, кроме как заявить, что США и не планировали отправлять на Украину зенитно-ракетные комплексы из Польши."Вот такие отношения между нами и нашими союзниками", — заключил он.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240616/nato-1953255897.html
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"Такого не было": украинский генерал набросился на западных лидеров
Генерал Романенко: помощь США Украине упала до минимума