https://ria.ru/20240616/gas-1953290985.html

Россия обогнала США по поставкам газа в Европу

Россия обогнала США по поставкам газа в Европу - РИА Новости, 16.06.2024

Россия обогнала США по поставкам газа в Европу

Москва обогнала Вашингтон по поставкам газа в Европу, несмотря на попытки региональных стран отказаться от российского голубого топлива, пишет газета Financial... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T22:11

2024-06-16T22:11

2024-06-16T23:31

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Москва обогнала Вашингтон по поставкам газа в Европу, несмотря на попытки региональных стран отказаться от российского голубого топлива, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании ICIS. "Импорт газа из России в Европу впервые за почти два года превысил поставки из США в мае, несмотря на усилия региона отучить себя от российского ископаемого топлива. <...> Несмотря на то что разворот произошел под влиянием особых обстоятельств, он подчеркивает сложность дальнейшего снижения зависимости Европы от российского газа, поскольку некоторые восточноевропейские страны по-прежнему зависят от импорта из страны-соседа", — говорится в публикации.По данным ICIS, в прошлом месяце поставки газа и СПГ из России составили 15 процентов от общего объема импорта ЕС, Великобритании, Швейцарии, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также Северной Македонии. При этом доля американского сжиженного природного газа в импорте этих государств составила 14 процентов, что стало самым низким показателем с августа 2022 года. Отмечается, что сложившаяся ситуация связана с "разовыми факторами", например отключением на крупном экспортном объекте СПГ в США. Тем не менее такое положение дел, "вероятно, продлится недолго", поскольку уже летом Москва сможет поставлять сжиженный природный газ по Северному морскому пути в Азию, считают в аналитической компании.В марте 2022-го Евросоюз разработал план RePowerEU, который включает меры поэтапного снижения импорта топлива из России, повышения надежности энергоснабжения и поддержки зеленого перехода.В мае этого года глава Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратен сообщила о начале обсуждения странами ЕС окончательного отказа от поставок российских энергоресурсов на европейский рынок и препятствий, которые этому мешают. В то же время, по информации СМИ, Венгрия выступает против введения новых ограничений на импорт топлива, в том числе предложения по СПГ в рамках планируемого 14-го пакета санкций. Сообщается, что Будапешт пообещал заблокировать любые решения, которые могут привести к росту цен на энергоресурсы в Европе.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников покупают российские нефть и газ по более высоким ценам.

https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html

https://ria.ru/20240613/putin-1952651693.html

https://ria.ru/20240520/torgovlya-1947151672.html

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