https://ria.ru/20240616/frantsiya-1952975019.html

"Будет только хуже". Макрону предстоит роковой выбор

"Будет только хуже". Макрону предстоит роковой выбор - РИА Новости, 16.06.2024

"Будет только хуже". Макрону предстоит роковой выбор

Победа крайне правых во Франции на выборах в Европарламент привела к роспуску Национального собрания. Президент надеется, что таким образом вернет авторитет, но РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T08:00

2024-06-16T08:00

2024-06-16T08:18

в мире

справки

франция

германия

эммануэль макрон

марин ле пен

жан-люк меланшон

возрождение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949065541_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_14cf4cea0c89fe868d4218cdd320b86a.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Победа крайне правых во Франции на выборах в Европарламент привела к роспуску Национального собрания. Президент надеется, что таким образом вернет авторитет, но эксперты полагают, что все будет с точностью до наоборот. О том, что происходит в Париже, — в материале РИА Новости.Правый поворотПо данным социологического центра Ifop-Fiducial, в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции победит "Национальное объединение" Марин Ле Пен — наберет 35%. Левый альянс "Народный фронт" Жан-Люка Меланшона получит 25, а партия Макрона "Возрождение" — 18.По оценкам исследовательского центра Toluna Harris Interactive, правые увеличат количество мест в парламенте с нынешних 88 до 235-265. Для абсолютного большинства нужно 289. У "Возрождения" из 250 останется 125. Левые возьмут под контроль порядка 145.На этом фоне Bloomberg сообщил, что следующим премьер-министром может стать лидер "Нацобъединения" Джордан Барделла. Ле Пен уступила ему место в 2021-м, оставшись одной из ключевых фигур в организации. Именно Барделле СМИ приписывают небывалый успех на выборах в Европарламент, после которых Макрон решил распустить Нацсобрание.Так, местные эксперты отмечают, что Барделла разделяет все идеи Ле Пен относительно расовых предрассудков, угроз французской культуре со стороны мигрантов и тому подобное, но ему всего 28 лет и он — новое лицо в партии. Благодаря этому ему проще расположить к себе так называемых правоконсервативных избирателей и молодежь, чем предшественнице, которой не удалось избавиться от негативного наследия отца, которого обвиняли в поддержке нацизма.Вместе с тем Bloomberg отмечает, что "Нацобъединению" нужно создать коалицию, если партия намерена сделать своего лидера главой правительства. В качестве первого кандидата в альянс рассматривалась еще более правая партия "Реконкиста" Эрика Земмура. Несмотря на то что многих избирателей отталкивает расизм и антисемитизм ее членов, там до недавнего времени состояла племянница Марин Ле Пен — Марион Марешаль. Однако 13 июня Земмур исключил девушку из организации, объяснив это тем, что она за его спиной вела переговоры с тетей.Зато к союзу готова часть республиканцев — наследников президентов Жака Ширака и Николя Саркози. Правда, партия на пороге раскола из-за открывшихся перед ней перспектив. Многие республиканцы назвали своего председателя Эрика Сиотти предателем и коллаборационистом, напомнив таким образом о позорной истории Виши. Партия решила исключить его, однако председатель отказывается уходить.Впрочем, не факт, что Барделла хочет быть премьер-министром. Например, в этой роли осенью ему придется согласовывать бюджет на 2025 год. Ранее Ле Пен стремилась изменить имидж своей партии, продвигая финансовую ответственность. В частности, раскритиковала Макрона за то, что он допустил рост отношения госдолга к ВВП. Однако когда задолженность страны снизилась, все равно охарактеризовала управление правительством государственными финансами как "катастрофическое".Параллельно Барделла отстаивает программу дорогостоящих реформ, включающих в себя создание суверенного фонда для инвестиций в энергетику и оборону, повышение пенсий и зарплат, сокращение налогов, снижение цен на энергоносители. Таким образом, формирование бюджета на следующий год может стать крайне сложной задачей для "Нацобъединения".Хитрый планТем временем во Франции распространяется слух, что Макрон специально распустил парламент, чтобы получить возможность пойти на третий президентский срок. Якобы, проиграв выборы, он подаст в отставку, чтобы затем переизбраться. По конституции республики, один человек может возглавлять страну только дважды, но в данном случае получится, что Макрон не досидел второй срок до конца. Впрочем, он сам пресек сплетни на этот счет, подчеркнув, что никуда уходить не собирается.В последний раз французский парламент досрочно распускали в 1997-м. Перед этим президент Ширак начал проводить крайне непопулярные реформы, направленные на жесткую экономию, в результате чего усилилась левая оппозиция. Он надеялся, что выборы позволят ему укрепить позиции, однако коммунисты и социалисты набрали в общей сложности 41,3% голосов избирателей. Премьер-министром стал лидер социалистов Лионель Жоспен, который, как и обещал, сократил рабочую неделю до 35 часов.Судя по всему, Макрон тоже верит в свои силы. По его словам, французы должны отказаться от крайностей (Ле Пен и Меланшон) и поддержать на выборах "прогрессивный блок" (партию "Возрождение"). "Представители крайностей" хотят, чтобы "процветал их бутик", а центристы — "чтобы процветала вся Франция", подчеркнул он.Правда, кроме веры, у Макрона есть и холодный расчет. Прежде всего — выборы в парламент пройдут по мажоритарной системе. В связи с этим "Нацобъединению", у которого всегда были проблемы со "скамейкой запасных", нужно до 16 июня набрать 577 кандидатов в депутаты. Затем начнется двухнедельная предвыборная кампания. То есть крайне правые могут не успеть рассказать о себе избирателям. При этом президентскую партию поведут на выборы члены правительства. Премьер-министр Габриэль Атталь станет главным лицом "Возрождения", а руководителем предвыборного штаба будет его бывший партнер и министр иностранных дел Стефан Сежурне. Другие члены кабинета министров станут кандидатами в депутаты.Как в ГерманииСтарший научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев считает, что ни одна из партий не сможет самостоятельно сформировать правительство или создать устойчивую правящую коалицию. "Скорее всего, Нацсобрание станет еще менее управляемым, чем раньше. Макрон давно думал над роспуском парламента — ему не нравилось, что у "Возрождения" не было большинства. Приходилось проводить реформы как бы со связанными руками. Видимо, выборы в Европарламент переполнили его чашу терпения. Но в истории Пятой республики было шесть роспусков парламента и успеха добились только те президенты, которые делали это в комфортных для себя условиях, а не сразу после громкого поражения", — поясняет эксперт.Вместе с тем, отмечает Кудрявцев, некоторые французские наблюдатели не исключают, что Макрон мог специально дать возможность "Нацобъединению" проявить себя. Глава Франции может рассчитывать, что крайне правые покажут неспособность управлять государством и перед следующими президентскими выборами их популярность сократится."Несмотря на то что в целом у "Национального объединения" высокая популярность, выборы будут проходить по мажоритарной системе. Скорее всего, за пару недель партия не сможет подготовить достаточное количество узнаваемых кандидатов. В прошлом она неоднократно сталкивалась с такой проблемой даже во время очередных выборов", — говорит доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.По его мнению, следующее правительство Франции станет левоцентристским. Если Макрон захочет хотя бы как-то контролировать парламент, придется договариваться с Меланшоном и республиканцами. Однако такой союз — очень неустойчивый, потому что общество в большинстве своем ожидает правых реформ, а правительство из-за коалиционных договоренностей вынуждено будет проводить более левую политику. В связи с этим Топорнин сравнивает перспективы такого кабинета министров с нынешним правительством Германии, в которое входят одновременно левые, правые и зеленые.

франция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, франция, германия, эммануэль макрон, марин ле пен, жан-люк меланшон, возрождение, европарламент, российская академия наук, выборы в европарламент — 2024