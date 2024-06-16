https://ria.ru/20240616/foto-1953194221.html

В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии

В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2024

В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии

Депутата Верховной рады от возглавляемой Петром Порошенко партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева возмутило присутствие главы офиса Владимира... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T06:02

2024-06-16T06:02

2024-06-16T06:02

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Депутата Верховной рады от возглавляемой Петром Порошенко партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева возмутило присутствие главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на общем фото участников конференции в Швейцарии."Подскажите мне, пожалуйста, лидером какой страны является Ермак? На общем фото на саммитах, по протоколу, присутствуют только первые лица. Или на Украине явочным порядком провозглашен дуумвират?" — написал Арьев в своем Facebook*, опубликовав общее фото участников мероприятия.На снимке Ермак стоит в первом ряду слева от расположившейся по центру президента Швейцарии Виолы Амхерд (в синем костюме – Прим Ред.). Он выделяется своей одеждой в стиле милитари и ростом на фоне остальных, при том что участники повыше стоят, как это принято, во втором ряду. При этом Зеленский, стоящий справа от Амхерд в штанах защитного цвета и черном джемпере, практически не выделяется на общем фоне.На прошлой неделе британская газета Times сообщила, что украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Некоторые источники в ряде интервью изданию называли Ермака "фактически главой государства" или "вице-президентом Украины".В мае американская газета Washington Post писала, что некоторые украинские и западные чиновники задаются вопросом, кто отвечает за важные государственные решения на Украине —Зеленский или Ермак — с учетом высокой влиятельности последнего.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240514/ukraina-1945796530.html

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в мире, швейцария, украина, россия, андрей ермак, владимир зеленский, петр порошенко, верховная рада украины, европейская солидарность