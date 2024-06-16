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В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии
В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии - РИА Новости, 16.06.2024
В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии
Депутата Верховной рады от возглавляемой Петром Порошенко партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева возмутило присутствие главы офиса Владимира... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T06:02
2024-06-16T06:02
2024-06-16T06:02
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Депутата Верховной рады от возглавляемой Петром Порошенко партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева возмутило присутствие главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на общем фото участников конференции в Швейцарии."Подскажите мне, пожалуйста, лидером какой страны является Ермак? На общем фото на саммитах, по протоколу, присутствуют только первые лица. Или на Украине явочным порядком провозглашен дуумвират?" — написал Арьев в своем Facebook*, опубликовав общее фото участников мероприятия.На снимке Ермак стоит в первом ряду слева от расположившейся по центру президента Швейцарии Виолы Амхерд (в синем костюме – Прим Ред.). Он выделяется своей одеждой в стиле милитари и ростом на фоне остальных, при том что участники повыше стоят, как это принято, во втором ряду. При этом Зеленский, стоящий справа от Амхерд в штанах защитного цвета и черном джемпере, практически не выделяется на общем фоне.На прошлой неделе британская газета Times сообщила, что украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Некоторые источники в ряде интервью изданию называли Ермака "фактически главой государства" или "вице-президентом Украины".В мае американская газета Washington Post писала, что некоторые украинские и западные чиновники задаются вопросом, кто отвечает за важные государственные решения на Украине —Зеленский или Ермак — с учетом высокой влиятельности последнего.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945796530.html
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в мире, швейцария, украина, россия, андрей ермак, владимир зеленский, петр порошенко, верховная рада украины, европейская солидарность
В мире, Швейцария, Украина, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность
В Раде возмутились из-за фото с Зеленским на саммите в Швейцарии
Депутат Рады Арьев задался вопросом о роли Ермака из-за фото в Швейцарии
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Депутата Верховной рады от возглавляемой Петром Порошенко партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева возмутило присутствие главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на общем фото участников конференции в Швейцарии.
"Подскажите мне, пожалуйста, лидером какой страны является Ермак? На общем фото на саммитах, по протоколу, присутствуют только первые лица. Или на Украине
явочным порядком провозглашен дуумвират
?" — написал Арьев в своем Facebook*, опубликовав общее фото участников мероприятия.
На снимке Ермак стоит в первом ряду слева от расположившейся по центру президента Швейцарии Виолы Амхерд (в синем костюме – Прим Ред.). Он выделяется своей одеждой в стиле милитари и ростом на фоне остальных, при том что участники повыше стоят, как это принято, во втором ряду. При этом Зеленский, стоящий справа от Амхерд в штанах защитного цвета и черном джемпере, практически не выделяется на общем фоне.
На прошлой неделе британская газета Times сообщила, что украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. Некоторые источники в ряде интервью изданию называли Ермака "фактически главой государства" или "вице-президентом Украины".
В мае американская газета Washington Post писала, что некоторые украинские и западные чиновники задаются вопросом, кто отвечает за важные государственные решения на Украине —Зеленский или Ермак — с учетом высокой влиятельности последнего.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская