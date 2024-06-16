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В районе СИЗО Ростова-на-Дону полностью сняли ограничения на движение
В районе СИЗО Ростова-на-Дону полностью сняли ограничения на движение - РИА Новости, 16.06.2024
В районе СИЗО Ростова-на-Дону полностью сняли ограничения на движение
Ограничения на движение транспорта полностью сняли в районе СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T19:17
2024-06-16T19:17
2024-06-16T19:17
происшествия
ростов-на-дону
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ростовская область
максим горький
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Ограничения на движение транспорта полностью сняли в районе СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, передает корреспондент РИА Новости с места события. Ранее ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже захватившие заложников были ликвидированы. Ограничения на движение в начале сняли по улицам Красноармейская и проспекту Кировский. Проезд оставался закрыт на участке улицы Максима Горького в районе входа в СИЗО. В настоящее время оцепление сняли и на данном участке.
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Обстановка после ликвидации преступников
Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников.
2024-06-16T19:17
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Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Максим Горький, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в ростовском СИЗО
В районе СИЗО Ростова-на-Дону полностью сняли ограничения на движение
В районе СИЗО Ростова-на-Дону полностью сняли ограничения на движение транспорта