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В районе СИЗО Ростова-на-Дону полностью сняли ограничения на движение

В районе СИЗО Ростова-на-Дону полностью сняли ограничения на движение - РИА Новости, 16.06.2024

В районе СИЗО Ростова-на-Дону полностью сняли ограничения на движение

Ограничения на движение транспорта полностью сняли в районе СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T19:17

2024-06-16T19:17

2024-06-16T19:17

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

максим горький

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в ростовском сизо

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Ограничения на движение транспорта полностью сняли в районе СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, передает корреспондент РИА Новости с места события. Ранее ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже захватившие заложников были ликвидированы. Ограничения на движение в начале сняли по улицам Красноармейская и проспекту Кировский. Проезд оставался закрыт на участке улицы Максима Горького в районе входа в СИЗО. В настоящее время оцепление сняли и на данном участке.

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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2024

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Обстановка после ликвидации преступников Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников. 2024-06-16T19:17 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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