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В центре Ростова-на-Дону ограничили движение
В центре Ростова-на-Дону ограничили движение - РИА Новости, 16.06.2024
В центре Ростова-на-Дону ограничили движение
Движение ограничили в центре Ростова-на-Дону, где силовики проводят мероприятия, сообщает администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T09:33
2024-06-16T09:33
2024-06-16T11:00
ростов-на-дону
происшествия
ростовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Движение ограничили в центре Ростова-на-Дону, где силовики проводят мероприятия, сообщает администрация города в Telegram-канале."В связи с проведением мероприятий правоохранительной направленности ограничено движение транспортных средств по: пр. Кировскому от ул. Красноармейской до ул. Суворова; ул. М. Горького от пер. Университетского до пр. Кировского; ул. Суворова от пер. Университетского до пр. Кировского", - говорится в сообщении.По данным ФСИН России, в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в Ростовскую область после информации про захват заложников в СИЗО.
https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934830517.html
ростов-на-дону
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ростов-на-дону, происшествия, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо
Ростов-на-Дону, Происшествия, Ростовская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в ростовском СИЗО
В центре Ростова-на-Дону ограничили движение
В Ростове-на-Дону, где взяли в заложники сотрудников СИЗО, ограничили движение