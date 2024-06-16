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В центре Ростова-на-Дону ограничили движение - РИА Новости, 16.06.2024
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09:33 16.06.2024 (обновлено: 11:00 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/dvizhenie-1953206191.html
В центре Ростова-на-Дону ограничили движение
В центре Ростова-на-Дону ограничили движение - РИА Новости, 16.06.2024
В центре Ростова-на-Дону ограничили движение
Движение ограничили в центре Ростова-на-Дону, где силовики проводят мероприятия, сообщает администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T09:33
2024-06-16T11:00
ростов-на-дону
происшествия
ростовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Движение ограничили в центре Ростова-на-Дону, где силовики проводят мероприятия, сообщает администрация города в Telegram-канале."В связи с проведением мероприятий правоохранительной направленности ограничено движение транспортных средств по: пр. Кировскому от ул. Красноармейской до ул. Суворова; ул. М. Горького от пер. Университетского до пр. Кировского; ул. Суворова от пер. Университетского до пр. Кировского", - говорится в сообщении.По данным ФСИН России, в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в Ростовскую область после информации про захват заложников в СИЗО.
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ростов-на-дону
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ростов-на-дону, происшествия, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо
Ростов-на-Дону, Происшествия, Ростовская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в ростовском СИЗО
В центре Ростова-на-Дону ограничили движение

В Ростове-на-Дону, где взяли в заложники сотрудников СИЗО, ограничили движение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Движение ограничили в центре Ростова-на-Дону, где силовики проводят мероприятия, сообщает администрация города в Telegram-канале.
"В связи с проведением мероприятий правоохранительной направленности ограничено движение транспортных средств по: пр. Кировскому от ул. Красноармейской до ул. Суворова; ул. М. Горького от пер. Университетского до пр. Кировского; ул. Суворова от пер. Университетского до пр. Кировского", - говорится в сообщении.
По данным ФСИН России, в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в Ростовскую область после информации про захват заложников в СИЗО.
Ситуация на месте в Петропавловско-Камчатском, мужчина удерживает женщину силой, угрожает расправой
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Ростов-на-ДонуПроисшествияРостовская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Захват заложников в ростовском СИЗО
 
 
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