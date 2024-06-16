https://ria.ru/20240616/dvizhenie-1953206191.html

В центре Ростова-на-Дону ограничили движение

В центре Ростова-на-Дону ограничили движение - РИА Новости, 16.06.2024

В центре Ростова-на-Дону ограничили движение

Движение ограничили в центре Ростова-на-Дону, где силовики проводят мероприятия, сообщает администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T09:33

2024-06-16T09:33

2024-06-16T11:00

ростов-на-дону

происшествия

ростовская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в ростовском сизо

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Движение ограничили в центре Ростова-на-Дону, где силовики проводят мероприятия, сообщает администрация города в Telegram-канале."В связи с проведением мероприятий правоохранительной направленности ограничено движение транспортных средств по: пр. Кировскому от ул. Красноармейской до ул. Суворова; ул. М. Горького от пер. Университетского до пр. Кировского; ул. Суворова от пер. Университетского до пр. Кировского", - говорится в сообщении.По данным ФСИН России, в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в Ростовскую область после информации про захват заложников в СИЗО.

https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934830517.html

ростов-на-дону

ростовская область

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ростов-на-дону, происшествия, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо