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В Белом доме отказались гарантировать соблюдение договора с Киевом - РИА Новости, 16.06.2024
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04:27 16.06.2024 (обновлено: 11:26 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/dogovor-1953190851.html
В Белом доме отказались гарантировать соблюдение договора с Киевом
В Белом доме отказались гарантировать соблюдение договора с Киевом - РИА Новости, 16.06.2024
В Белом доме отказались гарантировать соблюдение договора с Киевом
Нынешняя администрация США не может гарантировать, что в случае смены президента Вашингтон будет соблюдать соглашение с Украиной о безопасности, об этом на... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T04:27
2024-06-16T11:26
в мире
сша
украина
джо байден
джейк салливан
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Нынешняя администрация США не может гарантировать, что в случае смены президента Вашингтон будет соблюдать соглашение с Украиной о безопасности, об этом на полях саммита в Швейцарии заявил советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, его слова приводит пул Белого дома.Чиновник отметил, что соглашения, заключенные одним правительством, могут быть изменены новыми властями, что справедливо не только для Штатов, но и для других стран."Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не собираюсь никого вводить в заблуждение, говоря, что если что-то написано, то оно навсегда высечено в камне. Но что я вам скажу, так это то, что совокупность свидетельств показывает, что, когда Соединенные Штаты заключают обязывающее соглашение с другой страной на долгосрочную перспективу, мы склонны придерживаться этих обязательств независимо от изменений в администрации", — заявил Салливан.США и Украина в четверг подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ, как пояснили накануне в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих десяти лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.
https://ria.ru/20240616/tramp-1953186710.html
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в мире, сша, украина, джо байден, джейк салливан
В мире, США, Украина, Джо Байден, Джейк Салливан
В Белом доме отказались гарантировать соблюдение договора с Киевом

Белый дом не стал обещать соблюдение соглашения с Киевом при новом президенте

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Нынешняя администрация США не может гарантировать, что в случае смены президента Вашингтон будет соблюдать соглашение с Украиной о безопасности, об этом на полях саммита в Швейцарии заявил советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, его слова приводит пул Белого дома.
Чиновник отметил, что соглашения, заключенные одним правительством, могут быть изменены новыми властями, что справедливо не только для Штатов, но и для других стран.
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"Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не собираюсь никого вводить в заблуждение, говоря, что если что-то написано, то оно навсегда высечено в камне. Но что я вам скажу, так это то, что совокупность свидетельств показывает, что, когда Соединенные Штаты заключают обязывающее соглашение с другой страной на долгосрочную перспективу, мы склонны придерживаться этих обязательств независимо от изменений в администрации", — заявил Салливан.
США и Украина в четверг подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ, как пояснили накануне в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны.
При этом в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.
Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих десяти лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.
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В миреСШАУкраинаДжо БайденДжейк Салливан
 
 
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