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Медики извлекли из тела раненого бойца неразорвавшийся боеприпас - РИА Новости, 16.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:36 16.06.2024 (обновлено: 05:00 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/boepripas-1953191016.html
Медики извлекли из тела раненого бойца неразорвавшийся боеприпас
Медики извлекли из тела раненого бойца неразорвавшийся боеприпас - РИА Новости, 16.06.2024
Медики извлекли из тела раненого бойца неразорвавшийся боеприпас
Военные медики российской группировки "Запад" извлекли из тела военнослужащего неразорвавшийся боеприпас, рассказал РИА Новости ведущий хирург сводного этапа... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T04:36
2024-06-16T05:00
специальная военная операция на украине
спецоперация
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 июн - РИА Новости. Военные медики российской группировки "Запад" извлекли из тела военнослужащего неразорвавшийся боеприпас, рассказал РИА Новости ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки. "Неразорвавшийся боеприпас из бедра вынимали. Ну и здесь после, конечно, осмотра саперов этой операционной надели бронежилеты, каски, снаряд как раз находился в проекции бедренной артерии. Мы с сосудистыми хирургами зашли, проконтролировали, выделили бедренную артерию, чтобы избежать массивного кровотечения и потихоньку достали снаряд. Ну слава Богу все обошлось, все нормально", - рассказал хирург. Он отметил, что работы достаточно много, однако коллектив врачей успешно с ней справляется. "Я просто надеюсь, наша работа приблизит нас к победе так или иначе, вот ради чего мы здесь все и находимся", - добавил хирург.
https://ria.ru/20231221/operatsiya-1917121608.html
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спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Спецоперация
Медики извлекли из тела раненого бойца неразорвавшийся боеприпас

Военные медики извлекли из тела раненого бойца неразорвавшийся боеприпас

© РИА Новости / Кирилл ШипицинКислородная маска в операционной
Кислородная маска в операционной - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Кислородная маска в операционной. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 июн - РИА Новости. Военные медики российской группировки "Запад" извлекли из тела военнослужащего неразорвавшийся боеприпас, рассказал РИА Новости ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки.
«
"Неразорвавшийся боеприпас из бедра вынимали. Ну и здесь после, конечно, осмотра саперов этой операционной надели бронежилеты, каски, снаряд как раз находился в проекции бедренной артерии. Мы с сосудистыми хирургами зашли, проконтролировали, выделили бедренную артерию, чтобы избежать массивного кровотечения и потихоньку достали снаряд. Ну слава Богу все обошлось, все нормально", - рассказал хирург.
Он отметил, что работы достаточно много, однако коллектив врачей успешно с ней справляется.
"Я просто надеюсь, наша работа приблизит нас к победе так или иначе, вот ради чего мы здесь все и находимся", - добавил хирург.
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Специальная военная операция на УкраинеСпецоперация
 
 
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