https://ria.ru/20240616/boepripas-1953191016.html

Медики извлекли из тела раненого бойца неразорвавшийся боеприпас

Медики извлекли из тела раненого бойца неразорвавшийся боеприпас - РИА Новости, 16.06.2024

Медики извлекли из тела раненого бойца неразорвавшийся боеприпас

Военные медики российской группировки "Запад" извлекли из тела военнослужащего неразорвавшийся боеприпас, рассказал РИА Новости ведущий хирург сводного этапа... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T04:36

2024-06-16T04:36

2024-06-16T05:00

специальная военная операция на украине

спецоперация

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 июн - РИА Новости. Военные медики российской группировки "Запад" извлекли из тела военнослужащего неразорвавшийся боеприпас, рассказал РИА Новости ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки. "Неразорвавшийся боеприпас из бедра вынимали. Ну и здесь после, конечно, осмотра саперов этой операционной надели бронежилеты, каски, снаряд как раз находился в проекции бедренной артерии. Мы с сосудистыми хирургами зашли, проконтролировали, выделили бедренную артерию, чтобы избежать массивного кровотечения и потихоньку достали снаряд. Ну слава Богу все обошлось, все нормально", - рассказал хирург. Он отметил, что работы достаточно много, однако коллектив врачей успешно с ней справляется. "Я просто надеюсь, наша работа приблизит нас к победе так или иначе, вот ради чего мы здесь все и находимся", - добавил хирург.

https://ria.ru/20231221/operatsiya-1917121608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спецоперация