https://ria.ru/20240616/biden-1953284757.html

Обаме пришлось уводить застывшего Байдена со встречи со сторонниками

Обаме пришлось уводить застывшего Байдена со встречи со сторонниками - РИА Новости, 16.06.2024

Обаме пришлось уводить застывшего Байдена со встречи со сторонниками

Бывшему президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить нынешнего американского лидера Джо Байдена, застывшего на месте сразу после встречи со... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T20:37

2024-06-16T20:37

2024-06-16T23:46

в мире

лос-анджелес

сша

италия

джо байден

барак обама

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138112_0:305:3097:2047_1920x0_80_0_0_c8ae007ad3150fbb328d924089cb7913.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Бывшему президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить нынешнего американского лидера Джо Байдена, застывшего на месте сразу после встречи со сторонниками. Как свидетельствуют многочисленные видео в социальных сетях, по завершении мероприятия с донорами в Лос-Анджелесе нынешний и бывший лидеры страны стояли на сцене, прощаясь с гостями. Обама махал рукой и направлялся в сторону выхода, а Байден неподвижно стоял и улыбался. В какой-то момент экс-президент взял действующего за руку и повел со сцены.Похожий эпизод произошел 10 июня, когда Байден в Белом доме проводил концерт в честь Дня освобождения рабов. Он на пару минут попал в объектив камер в окружении гостей: все остальные двигались в такт музыке, а президент просто замер и даже почти не моргал.Между тем, по данным телеканала CBS, мероприятие в Лос-Анджелесе, куда Байден направился сразу после саммита G7 в Италии, оказалось рекордным с точки зрения сбора средств на кампанию по его переизбранию. Уточняется, что ему удалось собрать почти 30 миллионов долларов.

https://ria.ru/20240614/bayden-1952757857.html

лос-анджелес

сша

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лос-анджелес, сша, италия, джо байден, барак обама, g7