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Обаме пришлось уводить застывшего Байдена со встречи со сторонниками
Обаме пришлось уводить застывшего Байдена со встречи со сторонниками - РИА Новости, 16.06.2024
Обаме пришлось уводить застывшего Байдена со встречи со сторонниками
Бывшему президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить нынешнего американского лидера Джо Байдена, застывшего на месте сразу после встречи со... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T20:37
2024-06-16T20:37
2024-06-16T23:46
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ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Бывшему президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить нынешнего американского лидера Джо Байдена, застывшего на месте сразу после встречи со сторонниками. Как свидетельствуют многочисленные видео в социальных сетях, по завершении мероприятия с донорами в Лос-Анджелесе нынешний и бывший лидеры страны стояли на сцене, прощаясь с гостями. Обама махал рукой и направлялся в сторону выхода, а Байден неподвижно стоял и улыбался. В какой-то момент экс-президент взял действующего за руку и повел со сцены.Похожий эпизод произошел 10 июня, когда Байден в Белом доме проводил концерт в честь Дня освобождения рабов. Он на пару минут попал в объектив камер в окружении гостей: все остальные двигались в такт музыке, а президент просто замер и даже почти не моргал.Между тем, по данным телеканала CBS, мероприятие в Лос-Анджелесе, куда Байден направился сразу после саммита G7 в Италии, оказалось рекордным с точки зрения сбора средств на кампанию по его переизбранию. Уточняется, что ему удалось собрать почти 30 миллионов долларов.
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В мире, Лос-Анджелес, США, Италия, Джо Байден, Барак Обама, G7
Обаме пришлось уводить застывшего Байдена со встречи со сторонниками
Обама вывел Байдена со сцены на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе