https://ria.ru/20240616/bezopasnost-1953258562.html

Секретарь Совбеза Армении обсудил с Салливаном вопросы нацбезопасности

Секретарь Совбеза Армении обсудил с Салливаном вопросы нацбезопасности - РИА Новости, 16.06.2024

Секретарь Совбеза Армении обсудил с Салливаном вопросы нацбезопасности

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что обсудил в воскресенье с помощник президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном армяно-американское... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T17:08

2024-06-16T17:08

2024-06-16T17:08

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ЕРЕВАН, 16 июн - РИА Новости. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что обсудил в воскресенье с помощник президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном армяно-американское сотрудничество в сфере безопасности. "В ходе рабочего визита в Швейцарию встретился 16 июня с Джейком Салливаном, советником президента США (Джо Байдена) по национальной безопасности. Мы обсудили армяно-американское сотрудничество в сфере безопасности, коснулись содействия США повышению потенциала обороноспособности, безопасности и устойчивости Армении", - написал Григорян в соцсети Facebook*.По его словам, рассмотрены также другие вопросы двусторонней повестки. Григорян участвовал в Швейцарии в конференции по Украине.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240616/konferentsii-1953241244.html

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в мире, сша, швейцария, армения, армен григорян, джейк салливан, джо байден, facebook