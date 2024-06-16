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Секретарь Совбеза Армении обсудил с Салливаном вопросы нацбезопасности - РИА Новости, 16.06.2024
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17:08 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/bezopasnost-1953258562.html
Секретарь Совбеза Армении обсудил с Салливаном вопросы нацбезопасности
Секретарь Совбеза Армении обсудил с Салливаном вопросы нацбезопасности - РИА Новости, 16.06.2024
Секретарь Совбеза Армении обсудил с Салливаном вопросы нацбезопасности
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что обсудил в воскресенье с помощник президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном армяно-американское... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T17:08
2024-06-16T17:08
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ЕРЕВАН, 16 июн - РИА Новости. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что обсудил в воскресенье с помощник президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном армяно-американское сотрудничество в сфере безопасности. "В ходе рабочего визита в Швейцарию встретился 16 июня с Джейком Салливаном, советником президента США (Джо Байдена) по национальной безопасности. Мы обсудили армяно-американское сотрудничество в сфере безопасности, коснулись содействия США повышению потенциала обороноспособности, безопасности и устойчивости Армении", - написал Григорян в соцсети Facebook*.По его словам, рассмотрены также другие вопросы двусторонней повестки. Григорян участвовал в Швейцарии в конференции по Украине.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, сша, швейцария, армения, армен григорян, джейк салливан, джо байден, facebook
В мире, США, Швейцария, Армения, Армен Григорян, Джейк Салливан, Джо Байден, Facebook
Секретарь Совбеза Армении обсудил с Салливаном вопросы нацбезопасности

Секретарь СБ Армении обсудил с Салливаном сотрудничество по безопасности

© Фото : Министерство обороны АрменииЦеремония открытия армяно-американских учений
Церемония открытия армяно-американских учений - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : Министерство обороны Армении
Церемония открытия армяно-американских учений. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 июн - РИА Новости. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что обсудил в воскресенье с помощник президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном армяно-американское сотрудничество в сфере безопасности.
"В ходе рабочего визита в Швейцарию встретился 16 июня с Джейком Салливаном, советником президента США (Джо Байдена) по национальной безопасности. Мы обсудили армяно-американское сотрудничество в сфере безопасности, коснулись содействия США повышению потенциала обороноспособности, безопасности и устойчивости Армении", - написал Григорян в соцсети Facebook*.
По его словам, рассмотрены также другие вопросы двусторонней повестки.
Григорян участвовал в Швейцарии в конференции по Украине.
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В миреСШАШвейцарияАрменияАрмен ГригорянДжейк СалливанДжо БайденFacebook
 
 
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