https://ria.ru/20240616/bashkiriya-1953274926.html
В Башкирии шесть человек застряли на колесе обозрения из-за молнии
В Башкирии шесть человек застряли на колесе обозрения из-за молнии - РИА Новости, 16.06.2024
В Башкирии шесть человек застряли на колесе обозрения из-за молнии
Шесть человек, в том числе трое детей, сидят в кабинах колеса обозрения в башкирском Нефтекамске из-за молнии, которая попала в ГРЭС и привела к отключению... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T19:10
2024-06-16T19:10
2024-06-16T19:10
происшествия
нефтекамск
краснокамский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 16 июн - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, сидят в кабинах колеса обозрения в башкирском Нефтекамске из-за молнии, которая попала в ГРЭС и привела к отключению электроэнергии, сообщает МЧС по региону. По данным ведомства, в результате попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС произошло аварийное отключение электроснабжения в городах Нефтекамск, Агидель и частично на территории Краснокамского района. Ведутся аварийно-восстановительные работы по подаче электричества. "В Нефтекамске из-за отключения электроэнергии на колесе обозрения остановлен двигатель. В двух кабинках сейчас находятся 6 человек, из них 3 детей. На место выехали все необходимые экстренные службы, проводятся работы по подключению автономного источника питания для запуска колеса. Пострадавших нет. Пожарные МЧС России с помощью автолестницы передали жителям воду и оказали психологическую помощь",- говорится в сообщении.
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происшествия, нефтекамск, краснокамский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нефтекамск, Краснокамский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии шесть человек застряли на колесе обозрения из-за молнии
В Башкирии 6 человек, включая 3 детей застряли на колесе обозрения из-за молнии