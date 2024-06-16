https://ria.ru/20240616/bashkiriya-1953274926.html

В Башкирии шесть человек застряли на колесе обозрения из-за молнии

В Башкирии шесть человек застряли на колесе обозрения из-за молнии - РИА Новости, 16.06.2024

В Башкирии шесть человек застряли на колесе обозрения из-за молнии

Шесть человек, в том числе трое детей, сидят в кабинах колеса обозрения в башкирском Нефтекамске из-за молнии, которая попала в ГРЭС и привела к отключению... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T19:10

2024-06-16T19:10

2024-06-16T19:10

происшествия

нефтекамск

краснокамский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 16 июн - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, сидят в кабинах колеса обозрения в башкирском Нефтекамске из-за молнии, которая попала в ГРЭС и привела к отключению электроэнергии, сообщает МЧС по региону. По данным ведомства, в результате попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС произошло аварийное отключение электроснабжения в городах Нефтекамск, Агидель и частично на территории Краснокамского района. Ведутся аварийно-восстановительные работы по подаче электричества. "В Нефтекамске из-за отключения электроэнергии на колесе обозрения остановлен двигатель. В двух кабинках сейчас находятся 6 человек, из них 3 детей. На место выехали все необходимые экстренные службы, проводятся работы по подключению автономного источника питания для запуска колеса. Пострадавших нет. Пожарные МЧС России с помощью автолестницы передали жителям воду и оказали психологическую помощь",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240606/pozhar-1951090235.html

нефтекамск

краснокамский район

россия

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происшествия, нефтекамск, краснокамский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)