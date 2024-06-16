Рейтинг@Mail.ru
Славянск-на-Кубани остался без воды и света из-за аварии - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/avariya-1953254536.html
Славянск-на-Кубани остался без воды и света из-за аварии
Славянск-на-Кубани остался без воды и света из-за аварии - РИА Новости, 16.06.2024
Славянск-на-Кубани остался без воды и света из-за аварии
Аварийное отключение воды и света произошло в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, снабжение будет возобновлено после устранения неполадок, сообщил... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T16:30
2024-06-16T16:30
происшествия
жкх
славянск-на-кубани
краснодарский край
славянский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803600_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ef459d8ca98172c4a8b98b5b7d5ddc45.jpg
КРАСНОДАР, 16 июн – РИА Новости. Аварийное отключение воды и света произошло в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, снабжение будет возобновлено после устранения неполадок, сообщил глава Славянского района Роман Синяговский в Telegram-канале. "Аварийное отключение воды и света. Произошла авария на городском водозаборе. В связи с этим прекращена подача воды. В настоящее время энергетики работают для обнаружения причины нарушения", - написал Синяговский. Он добавил, что после устранения неполадок будет возобновлено водоснабжение и электроэнергия.
https://ria.ru/20240615/vlasti-1953131022.html
славянск-на-кубани
краснодарский край
славянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803600_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_bbbbd795a4f4f3ce9e049f41e2d3ac7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, славянск-на-кубани, краснодарский край, славянский район
Происшествия, ЖКХ, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, Славянский район
Славянск-на-Кубани остался без воды и света из-за аварии

В Славянске-на-Кубани произошло аварийное отключение воды и света из-за аварии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Отключение воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 июн – РИА Новости. Аварийное отключение воды и света произошло в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, снабжение будет возобновлено после устранения неполадок, сообщил глава Славянского района Роман Синяговский в Telegram-канале.
"Аварийное отключение воды и света. Произошла авария на городском водозаборе. В связи с этим прекращена подача воды. В настоящее время энергетики работают для обнаружения причины нарушения", - написал Синяговский.
Он добавил, что после устранения неполадок будет возобновлено водоснабжение и электроэнергия.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
В Саратове не будет перебоев с подачей газа из-за аварии, сообщили власти
15 июня, 16:34
 
ПроисшествияЖКХСлавянск-на-КубаниКраснодарский крайСлавянский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала