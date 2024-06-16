https://ria.ru/20240616/avariya-1953254536.html
Славянск-на-Кубани остался без воды и света из-за аварии
Славянск-на-Кубани остался без воды и света из-за аварии - РИА Новости, 16.06.2024
Славянск-на-Кубани остался без воды и света из-за аварии
Аварийное отключение воды и света произошло в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, снабжение будет возобновлено после устранения неполадок, сообщил... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T16:30
2024-06-16T16:30
2024-06-16T16:30
происшествия
жкх
славянск-на-кубани
краснодарский край
славянский район
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КРАСНОДАР, 16 июн – РИА Новости. Аварийное отключение воды и света произошло в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, снабжение будет возобновлено после устранения неполадок, сообщил глава Славянского района Роман Синяговский в Telegram-канале. "Аварийное отключение воды и света. Произошла авария на городском водозаборе. В связи с этим прекращена подача воды. В настоящее время энергетики работают для обнаружения причины нарушения", - написал Синяговский. Он добавил, что после устранения неполадок будет возобновлено водоснабжение и электроэнергия.
https://ria.ru/20240615/vlasti-1953131022.html
славянск-на-кубани
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, славянск-на-кубани, краснодарский край, славянский район
Происшествия, ЖКХ, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, Славянский район
Славянск-на-Кубани остался без воды и света из-за аварии
В Славянске-на-Кубани произошло аварийное отключение воды и света из-за аварии