https://ria.ru/20240616/avariya-1953254536.html

Славянск-на-Кубани остался без воды и света из-за аварии

Славянск-на-Кубани остался без воды и света из-за аварии - РИА Новости, 16.06.2024

Славянск-на-Кубани остался без воды и света из-за аварии

Аварийное отключение воды и света произошло в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, снабжение будет возобновлено после устранения неполадок, сообщил... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T16:30

2024-06-16T16:30

2024-06-16T16:30

происшествия

жкх

славянск-на-кубани

краснодарский край

славянский район

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КРАСНОДАР, 16 июн – РИА Новости. Аварийное отключение воды и света произошло в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, снабжение будет возобновлено после устранения неполадок, сообщил глава Славянского района Роман Синяговский в Telegram-канале. "Аварийное отключение воды и света. Произошла авария на городском водозаборе. В связи с этим прекращена подача воды. В настоящее время энергетики работают для обнаружения причины нарушения", - написал Синяговский. Он добавил, что после устранения неполадок будет возобновлено водоснабжение и электроэнергия.

https://ria.ru/20240615/vlasti-1953131022.html

славянск-на-кубани

краснодарский край

славянский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, славянск-на-кубани, краснодарский край, славянский район