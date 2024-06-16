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В Самарской области столкнулись две легковушки, пострадали дети - РИА Новости, 16.06.2024
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16:09 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/avariya-1953251775.html
В Самарской области столкнулись две легковушки, пострадали дети
В Самарской области столкнулись две легковушки, пострадали дети - РИА Новости, 16.06.2024
В Самарской области столкнулись две легковушки, пострадали дети
Два легковых автомобиля столкнулись в городском округе Кинель в Самарской области, в результате в больницу госпитализированы трое детей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T16:09
2024-06-16T16:09
происшествия
кинель
самарская область
lada vesta
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САМАРА, 16 июн — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в городском округе Кинель в Самарской области, в результате в больницу госпитализированы трое детей, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. "В 14 часов 31 минуту (13.31 мск) произошло дорожно-транспортное происшествие в городском округе Кинель …, столкновение автомобилей Lada Granta и ВАЗ-2107. К сожалению, есть пострадавшие 2014, 2015 и 2018 годов рождения. Все пострадавшие госпитализированы в больницу имени Середавина", - говорится в сообщении ведомства. Противопожарная служба Самарской области провела аварийно-спасательные работы - отключила аккумуляторные батареи, а также оказала помощь при передаче пострадавших медработникам.
https://ria.ru/20240616/avariya-1953239649.html
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происшествия, кинель, самарская область, lada vesta
Происшествия, Кинель, Самарская область, Lada Vesta
В Самарской области столкнулись две легковушки, пострадали дети

В Самарской области столкнулись две легковушки, госпитализировали троих детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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САМАРА, 16 июн — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в городском округе Кинель в Самарской области, в результате в больницу госпитализированы трое детей, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
"В 14 часов 31 минуту (13.31 мск) произошло дорожно-транспортное происшествие в городском округе Кинель …, столкновение автомобилей Lada Granta и ВАЗ-2107. К сожалению, есть пострадавшие 2014, 2015 и 2018 годов рождения. Все пострадавшие госпитализированы в больницу имени Середавина", - говорится в сообщении ведомства.
Противопожарная служба Самарской области провела аварийно-спасательные работы - отключила аккумуляторные батареи, а также оказала помощь при передаче пострадавших медработникам.
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ПроисшествияКинельСамарская областьLada Vesta
 
 
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