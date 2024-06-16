https://ria.ru/20240616/avariya-1953251775.html

В Самарской области столкнулись две легковушки, пострадали дети

В Самарской области столкнулись две легковушки, пострадали дети - РИА Новости, 16.06.2024

В Самарской области столкнулись две легковушки, пострадали дети

Два легковых автомобиля столкнулись в городском округе Кинель в Самарской области, в результате в больницу госпитализированы трое детей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T16:09

2024-06-16T16:09

2024-06-16T16:09

происшествия

кинель

самарская область

lada vesta

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

САМАРА, 16 июн — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в городском округе Кинель в Самарской области, в результате в больницу госпитализированы трое детей, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. "В 14 часов 31 минуту (13.31 мск) произошло дорожно-транспортное происшествие в городском округе Кинель …, столкновение автомобилей Lada Granta и ВАЗ-2107. К сожалению, есть пострадавшие 2014, 2015 и 2018 годов рождения. Все пострадавшие госпитализированы в больницу имени Середавина", - говорится в сообщении ведомства. Противопожарная служба Самарской области провела аварийно-спасательные работы - отключила аккумуляторные батареи, а также оказала помощь при передаче пострадавших медработникам.

https://ria.ru/20240616/avariya-1953239649.html

кинель

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кинель, самарская область, lada vesta