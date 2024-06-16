https://ria.ru/20240616/avariya-1953251775.html
В Самарской области столкнулись две легковушки, пострадали дети
В Самарской области столкнулись две легковушки, пострадали дети - РИА Новости, 16.06.2024
В Самарской области столкнулись две легковушки, пострадали дети
Два легковых автомобиля столкнулись в городском округе Кинель в Самарской области, в результате в больницу госпитализированы трое детей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T16:09
2024-06-16T16:09
2024-06-16T16:09
происшествия
кинель
самарская область
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
САМАРА, 16 июн — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в городском округе Кинель в Самарской области, в результате в больницу госпитализированы трое детей, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. "В 14 часов 31 минуту (13.31 мск) произошло дорожно-транспортное происшествие в городском округе Кинель …, столкновение автомобилей Lada Granta и ВАЗ-2107. К сожалению, есть пострадавшие 2014, 2015 и 2018 годов рождения. Все пострадавшие госпитализированы в больницу имени Середавина", - говорится в сообщении ведомства. Противопожарная служба Самарской области провела аварийно-спасательные работы - отключила аккумуляторные батареи, а также оказала помощь при передаче пострадавших медработникам.
https://ria.ru/20240616/avariya-1953239649.html
кинель
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кинель, самарская область, lada vesta
Происшествия, Кинель, Самарская область, Lada Vesta
В Самарской области столкнулись две легковушки, пострадали дети
В Самарской области столкнулись две легковушки, госпитализировали троих детей
САМАРА, 16 июн — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в городском округе Кинель в Самарской области, в результате в больницу госпитализированы трое детей, сообщили журналистам в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
"В 14 часов 31 минуту (13.31 мск) произошло дорожно-транспортное происшествие в городском округе Кинель …, столкновение автомобилей Lada Granta и ВАЗ-2107. К сожалению, есть пострадавшие 2014, 2015 и 2018 годов рождения. Все пострадавшие госпитализированы в больницу имени Середавина", - говорится в сообщении ведомства.
Противопожарная служба Самарской области провела аварийно-спасательные работы - отключила аккумуляторные батареи, а также оказала помощь при передаче пострадавших медработникам.