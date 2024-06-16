https://ria.ru/20240616/armeniya-1953296291.html

Эксперт объяснил отказ Армении подписать коммюнике после саммита по Украине

Эксперт объяснил отказ Армении подписать коммюнике после саммита по Украине - РИА Новости, 16.06.2024

Эксперт объяснил отказ Армении подписать коммюнике после саммита по Украине

Армянский политолог Сергей Мелконян считает, что, если бы Ереван подписал итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии, это усилило бы негатив в... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T23:52

2024-06-16T23:52

2024-06-16T23:57

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ЕРЕВАН, 16 июн - РИА Новости. Армянский политолог Сергей Мелконян считает, что, если бы Ереван подписал итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии, это усилило бы негатив в армяно-российских отношениях. Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, при этом итоговое коммюнике не подписали Армения, а также Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. "Наряду с Арменией коммюнике не подписали страны БРИКС. То есть фактически для России есть три категории государств - недружественные, нейтральные и конструктивные. На протяжении последних лет Армения уже предприняла достаточно недружественных, по оценке России, шагов, в том числе касательно Украины. Само участие в саммите уже могло вызвать в Москве определенные вопросы, и, если бы Армения подписалась под декларацией, возможно, возникли бы негативные последствия уже для армяно-российских отношений", - заявил Мелконян РИА Новости. По его словам, формально Армения остается союзником России, а страны БРИКС, которые также не присоединились к коммюнике, являются партнерами. "Ладно если бы коммюнике подписали другие государства, которые Россия считает либо нейтральными, либо недружественными, но если бы его подписал формальный союзник, это могло бы еще больше ухудшить то состояние армяно-российских отношений, которые и так стремительно катятся вниз", - отметил эксперт. По мнению политолога, хотя Армения и заявляла, что не является союзником России по вопросу конфликта на Украине, присоединение Еревана к неприемлемым для Москвы положениям могло бы быть воспринято как переход "красной линии". "Очевидно, что украинская проблема не увязывается с современными внешнеполитическими приоритетами Армении, то есть никак не связана с ее национальными интересами. В этом смысле любой шаг, который исходит из интересов одной из конфликтующих сторон, может иметь негативное влияние в целом для Армении. Причем этот шаг не имеет никакого отношения к проблемам Армении", - считает политолог. В феврале в ходе встречи с представителями армянской общины в Германии премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником России "в украинском вопросе". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о "целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана". В частности, в начале июня МИД России направил ноту протеста МИД Армении в связи с передачей помощи на нужды ВСУ в ходе посещения Бучи делегацией Еревана. В тексте коммюнике швейцарской конференции, которое не подписала Армения, содержатся призывы вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС (перешла в собственность РФ в октябре 2022 года); обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях; освободить всех военнопленных с обеих сторон; а также вернуть на Украину всех якобы "депортированных и незаконно перемещенных детей" и других якобы "незаконно задержанных" гражданских лиц. При этом на заключительной пресс-конференции министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости признал, что ни один из этих пунктов не может быть выполнен без России, которую не пригласили на саммит.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

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